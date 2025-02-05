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Kavgada Söylenmez: Demet Akalın'dan Fenomen Sibil Çetinkaya'ya "Bu Kadarı da Fazla" Dedirten Ağır Yorum!

Kavgada Söylenmez: Demet Akalın'dan Fenomen Sibil Çetinkaya'ya "Bu Kadarı da Fazla" Dedirten Ağır Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2025 - 20:39

Sosyal medyada oldukça aktif, tıpkı atarlı giderli şarkılarında olduğu gibi özel hayatında da sivri dilini sık sık kullanan şarkıcı Demet Akalın, X'te @cicilendin hesabının Sibil Çetinkaya eleştirisinin altında bitiverdi. 

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın tanıttığı ve önerdiği ürünleri aslında hayatında kullanmadığını iddia eden @cicilendiniz'e cevap veren Akalın, 'zaten niye kullanayım kızın yüzü puf böreği gibi şiş' diyerek oldukça çirkin ve ağır bir yorumda bulundu. 

Gelin, yaşananlara beraber bakalım!

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Atarlı giderli şarkılarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, sosyal medyayı da oldukça sık kullanan ve hiç beklemediğimiz zamanlarda sürpriz olduğu kadar dobra da olan açıklamarıyla dikkat çeken isimlerden biliyorsunuz.

Atarlı giderli şarkılarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, sosyal medyayı da oldukça sık kullanan ve hiç beklemediğimiz zamanlarda sürpriz olduğu kadar dobra da olan açıklamarıyla dikkat çeken isimlerden biliyorsunuz.

Haliyle kendisinin durduk yere ünlülere laf sokmalarına, alttan alta verdiği mesajlara oldukça alışkınız. Bugün de yine öyle bir yorumla gündemde kendisi fakat bu seferki "bu biraz fazla oldu artık" dedirtecek cinsten...

Haliyle kendisinin durduk yere ünlülere laf sokmalarına, alttan alta verdiği mesajlara oldukça alışkınız. Bugün de yine öyle bir yorumla gündemde kendisi fakat bu seferki "bu biraz fazla oldu artık" dedirtecek cinsten...

Sosyal medyada vakit geçirenlerden ve fenomenleri de yakın mercek altına almayı sevenlerdenseniz Sibil Çetinkaya'yı mutlaka duymuşsunuzdur.

Sosyal medyada vakit geçirenlerden ve fenomenleri de yakın mercek altına almayı sevenlerdenseniz Sibil Çetinkaya'yı mutlaka duymuşsunuzdur.

Sosyal medya paylaşımları, kombinleri ve ürün önerileriyle sık sık dikkat çeken, hatırı sayılır da bir takipçi kitlesine sahip olan Çetinkaya özellikle Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu.

Sosyal medya paylaşımları, kombinleri ve ürün önerileriyle sık sık dikkat çeken, hatırı sayılır da bir takipçi kitlesine sahip olan Çetinkaya özellikle Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu.

Özyıldız'la ayrıldılar mı aşk hala devam ediyor mu bilemiyoruz... Normalde birbirine çok düşkün olan bu ikiliyi son zamanlarda hiç yan yana göremiyoruz. Fakat Sibil Çetinkaya yine de konuşuluyor.

Özyıldız'la ayrıldılar mı aşk hala devam ediyor mu bilemiyoruz... Normalde birbirine çok düşkün olan bu ikiliyi son zamanlarda hiç yan yana göremiyoruz. Fakat Sibil Çetinkaya yine de konuşuluyor.
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Kendisinin işi bu! Geçtiğimiz saatlerde de bir ürün tanıtımı yaptı kendisi. @cicilendin isimli X hesabı ise Çetinkaya'yı fena tiye alıp tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını da öne sürdü.

Kendisinin işi bu! Geçtiğimiz saatlerde de bir ürün tanıtımı yaptı kendisi. @cicilendin isimli X hesabı ise Çetinkaya'yı fena tiye alıp tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını da öne sürdü.

Her şeyi başlatan tweet de o oldu zaten 👇

Bir anda ortamda beliren Demet Akalın, @cicilendin hesabının "kullanıyormuş gibi gözükmek için video öncesi ürünü dökmesi edep" iddiasına ağır bir yorum bıraktı...

Bir anda ortamda beliren Demet Akalın, @cicilendin hesabının "kullanıyormuş gibi gözükmek için video öncesi ürünü dökmesi edep" iddiasına ağır bir yorum bıraktı...

"Aşkım bir de neden kullanayım kızın yüzü puf böreği gibi şiş" diyerek oldukça çirkin bir eleştiride bulundu... Demodur ne yapsa yeridir demek isterdik fakat bizce bu oldukça yersiz ve gereği olmayan bir çıkıştı.

"Aşkım bir de neden kullanayım kızın yüzü puf böreği gibi şiş" diyerek oldukça çirkin bir eleştiride bulundu... Demodur ne yapsa yeridir demek isterdik fakat bizce bu oldukça yersiz ve gereği olmayan bir çıkıştı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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