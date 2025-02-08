Kavga Büyüyor: Ferdi Tayfur'un Mirasına Dahil Edilmeyen Kızı Tuğçe Tayfur Yeğenlerine Yine Sert Çıkıştı!
Kavga Büyüyor: Ferdi Tayfur'un Mirasına Dahil Edilmeyen Kızı Tuğçe Tayfur Yeğenlerine Yine Sert Çıkıştı!
Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası aile bireyleri arasında yaşanan kaos bir türlü durulmak bilmiyor. Özellikle vefatından önce küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un arasındaki gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor.
Mirasın hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi. Tayfur yeğenlere resmen ateş püskürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkılarıyla bir neslin gönlünde taht kurmayı başaran arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur 2 Ocak günü vefat etmiş ve ardında milyonlarca sevenini bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta sanatçının vefatının ardından ise küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur, eski karısı Necla Nazır, damadı Muhammet Aydın ve yeğeni Şirin Gözalıcı başta olmak üzere bütün aile bireyleri kaosa sürüklenmişti.
3 milyar TL değerinde bir serveti bulunduğu ve birçok taşınmazı olduğu söylenen Tayfur'un mirası da ayrı olay olmuş, vasiyetinin ortaya çıkması dört gözle bekleniyordu.
Tuğçe Tayfur ise yeğenlerin mirasın bağışlandığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt'u paylaşarak tepki göstermesi dikkat çekmişti.
Oda Tv'nin haberine göre babasına böbreğini veren ve 15 yıl sonra Tayfur tarafından oğlu olarak kabul edilen Timur Turanbayburt'un babası hayattayken attığı mesajlar ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 kişiye pay edilen mirasta ve vasiyette adı yer almayan Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeğenlere sert çıkıştı.
Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sitem dolu sözlerini eksik etmeyen Tuğçe Tayfur "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma azgınlık bedel ödetir.' Bu çok doğru" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın