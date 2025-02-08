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Kavga Büyüyor: Ferdi Tayfur'un Mirasına Dahil Edilmeyen Kızı Tuğçe Tayfur Yeğenlerine Yine Sert Çıkıştı!

Kavga Büyüyor: Ferdi Tayfur'un Mirasına Dahil Edilmeyen Kızı Tuğçe Tayfur Yeğenlerine Yine Sert Çıkıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.02.2025 - 10:44

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası aile bireyleri arasında yaşanan kaos bir türlü durulmak bilmiyor. Özellikle vefatından önce küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un arasındaki gerginlik gün geçtikçe tırmanıyor.

Mirasın hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi. Tayfur yeğenlere resmen ateş püskürdü!

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Şarkılarıyla bir neslin gönlünde taht kurmayı başaran arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur 2 Ocak günü vefat etmiş ve ardında milyonlarca sevenini bırakmıştı.

Şarkılarıyla bir neslin gönlünde taht kurmayı başaran arabeskin efsanelerinden Ferdi Tayfur 2 Ocak günü vefat etmiş ve ardında milyonlarca sevenini bırakmıştı.

Usta sanatçının vefatının ardından ise küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur, eski karısı Necla Nazır, damadı Muhammet Aydın ve yeğeni Şirin Gözalıcı başta olmak üzere bütün aile bireyleri kaosa sürüklenmişti.

Usta sanatçının vefatının ardından ise küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur, eski karısı Necla Nazır, damadı Muhammet Aydın ve yeğeni Şirin Gözalıcı başta olmak üzere bütün aile bireyleri kaosa sürüklenmişti.

Öyle ki cenazede bile sular durulmamış, biz de yaşanan gerginlikten bu içeriğimizde bahsetmiştik:

3 milyar TL değerinde bir serveti bulunduğu ve birçok taşınmazı olduğu söylenen Tayfur'un mirası da ayrı olay olmuş, vasiyetinin ortaya çıkması dört gözle bekleniyordu.

3 milyar TL değerinde bir serveti bulunduğu ve birçok taşınmazı olduğu söylenen Tayfur'un mirası da ayrı olay olmuş, vasiyetinin ortaya çıkması dört gözle bekleniyordu.

Sanatçının mirasının büyük bir çoğunluğunun hayır kurumlarına bağışlandığı öğrenilmişti:

Tuğçe Tayfur ise yeğenlerin mirasın bağışlandığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt'u paylaşarak tepki göstermesi dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur ise yeğenlerin mirasın bağışlandığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a böbreğini veren abisi Timur Turanbayburt'u paylaşarak tepki göstermesi dikkat çekmişti.

O açıklamanın detaylarından bahsettik:

Ardından mirasın nasıl pay edildiği ortaya çıkmış, Timur ve Tuğçe'nin de o listede yer almadığı öğrenilmişti:

Oda Tv'nin haberine göre babasına böbreğini veren ve 15 yıl sonra Tayfur tarafından oğlu olarak kabul edilen Timur Turanbayburt'un babası hayattayken attığı mesajlar ortaya çıkmıştı.

Oda Tv'nin haberine göre babasına böbreğini veren ve 15 yıl sonra Tayfur tarafından oğlu olarak kabul edilen Timur Turanbayburt'un babası hayattayken attığı mesajlar ortaya çıkmıştı.

Şok etkisi yaratan o mesajların detaylarından bu içeriğimizde bahsettik:

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11 kişiye pay edilen mirasta ve vasiyette adı yer almayan Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeğenlere sert çıkıştı.

11 kişiye pay edilen mirasta ve vasiyette adı yer almayan Tuğçe Tayfur yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeğenlere sert çıkıştı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sitem dolu sözlerini eksik etmeyen Tuğçe Tayfur "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma azgınlık bedel ödetir.' Bu çok doğru" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sitem dolu sözlerini eksik etmeyen Tuğçe Tayfur "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma azgınlık bedel ödetir.' Bu çok doğru" ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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