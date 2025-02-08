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Kadıköy'de Saldırıya Uğramıştı: İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin 15 Yaşındaki Oğlu Ahmet Vefat Etti

Kadıköy'de Saldırıya Uğramıştı: İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin 15 Yaşındaki Oğlu Ahmet Vefat Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.02.2025 - 13:35

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy bit pazarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sabah'ın son dakika haberine göre, tedavisi yoğun bakımda devam eden Mattia Ahmet hayatını kaybetti.

KAYNAK: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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24 Ocak Cuma günü saat sabah 8.30 sularında Kadıköy'deki bit pazarında şoke eden bir olay meydana gelmişti.

24 Ocak Cuma günü saat sabah 8.30 sularında Kadıköy'deki bit pazarında şoke eden bir olay meydana gelmişti.

İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi beş yerinden bıçaklanmıştı.

Olayın tam detaylarından bahsetmiştik:

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro saldırgan B.B. ve U.B.'yi yakaladı.

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro saldırgan B.B. ve U.B.'yi yakaladı.

Her ikisinin de iki ayrı sabıkasının daha bulunduğu tespit edildi.

B.B. ve U.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

B.B. ve U.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Görünmez

Hiç bir suçu günahı yokken,durduk yere bıçaklandı.Çocuk yaşta hayattan kopardılar.Biz sokaktaki hayvanı yaşatmak için çırpınırlen..Gerçekten bu topluma ne ol... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Atatürk bu toplumun çok az bir kısmını adam edebildi geri kalanları Osmanlı'dan beri oldukları yerde sayıyor hatta iyice geriye gittiler de denebilir.

Osman Elmallı

köpeksiz güvenli sokaklar

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