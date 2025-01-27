Kadıköy Bit Pazarında Bıçaklı Dehşet: İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin 14 Yaşındaki Oğlu Yaşam Savaşı Veriyor
Kadıköy Bit Pazarında Bıçaklı Dehşet: İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin 14 Yaşındaki Oğlu Yaşam Savaşı Veriyor
Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, kan donduran bir saldırının hedefi oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına giden 14 yaşındaki genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yoğun bakıma kaldırıldı.
İşte detaylar…
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İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.
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14 yaşındaki Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına gitti.
Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” yanıtını verdi.
Sabah’ın haberine göre, şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyerek Minguzzi’ye saldırdı.
15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı.
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Olaya tanık olan olay yerindeki bir doktor, Minguzzi’ye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu ilk yardım sayesinde yaşama tutunan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı.
Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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