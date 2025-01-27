Özel Hastanede Çalışan Doktor Sosyal Medya Hesabından İfşa Etti: Özel Hastanede Bebeklere Kötü Muamele
Özel Hastanede Çalışan Doktor Sosyal Medya Hesabından İfşa Etti: Özel Hastanede Bebeklere Kötü Muamele
İstanbul’daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından anne adaylarının sosyal medyaya video çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığı iddiasında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.
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İstanbul’daki bir özel hastaneden kan donduran bir ‘yenidoğan’ iddiası geldi.
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Özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.
Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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