Müzisyen Özdemir Erdoğan'ın Sanat Güneşi Zeki Müren'e Yönelik Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Müzisyen Özdemir Erdoğan'ın Sanat Güneşi Zeki Müren'e Yönelik Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Daha önce de magazin manşetlerine benzer sözleri yüzünden yerleşen Özdemir Erdoğan yine adından çarpıcı açıklamalarıyla bahsettirdi. Zeki Müren'i hedef alan açıklamalarla tepkilerin odak noktası olan müzisyen, sanatçının Türk toplumuna kötü örnek olduğunu iddia etti. Magazin Burada'ya konuşan Erdoğan, Zeki Müren’in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, 'Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!' benzetmesinde bulundu. Gelin o anlara birlikte bakalım...
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Zeki Müren'i hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündemde duyduğumuz Özdemir Erdoğan'ın adını daha önce de çarpıcı açıklamalarıyla duymuş olabilirsiniz.
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"Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı?" gibi ifadelerde bulunan Erdoğan yine tepkilerin odağı oldu.
Zeki Müren'in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!" ifadelerini kullandı.
Daha önce de ünlü isim hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erdoğan "Zeki Müren, şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır!" şeklinde konuştu.
Gelin o anların tamamına birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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