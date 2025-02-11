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Müzisyen Özdemir Erdoğan'ın Sanat Güneşi Zeki Müren'e Yönelik Sözleri Büyük Tepki Çekti!

Müzisyen Özdemir Erdoğan'ın Sanat Güneşi Zeki Müren'e Yönelik Sözleri Büyük Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2025 - 19:08

Daha önce de magazin manşetlerine benzer sözleri yüzünden yerleşen Özdemir Erdoğan yine adından çarpıcı açıklamalarıyla bahsettirdi. Zeki Müren'i hedef alan açıklamalarla tepkilerin odak noktası olan müzisyen, sanatçının Türk toplumuna kötü örnek olduğunu iddia etti. Magazin Burada'ya konuşan Erdoğan, Zeki Müren’in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, 'Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!' benzetmesinde bulundu. Gelin o anlara birlikte bakalım...

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Zeki Müren'i hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündemde duyduğumuz Özdemir Erdoğan'ın adını daha önce de çarpıcı açıklamalarıyla duymuş olabilirsiniz.

Zeki Müren'i hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündemde duyduğumuz Özdemir Erdoğan'ın adını daha önce de çarpıcı açıklamalarıyla duymuş olabilirsiniz.

"Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı?" gibi ifadelerde bulunan Erdoğan yine tepkilerin odağı oldu.

"Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı?" gibi ifadelerde bulunan Erdoğan yine tepkilerin odağı oldu.

Zeki Müren'in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!" ifadelerini kullandı.

Zeki Müren'in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ünlü isim hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erdoğan "Zeki Müren, şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır!" şeklinde konuştu.

Daha önce de ünlü isim hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Erdoğan "Zeki Müren, şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır!" şeklinde konuştu.

'Zeki Müren, Türkiye’de LGBT akımının yayılmasında öncülük ettirilmiştir. Şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır. Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Türkiye’nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır. Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye’de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. ‘Sanat Güneşi’ denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir.'

Gelin o anların tamamına birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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