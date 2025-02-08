3. Çocuk İçin Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Anestezi Etkisindeki Hallerini Paylaşınca Dile Düştü!

Gündemden ve tartışmaların odağından bir an olsun düşmeyen, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat tahliye olduğu günden bu yana paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ailesine ve evine kavuştuğu günden beri sosyal meydadaki eski aktifliğine geri dönen Polat son olarak tüp bebek tedavisiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün operasyon geçiren Polat'ın anestezi altındayken çekilen anlarını paylaşması ise olay oldu! Dilan Polat'ın o halleri dillere düştü.