3. Çocuk İçin Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Anestezi Etkisindeki Hallerini Paylaşınca Dile Düştü!
3. Çocuk İçin Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Anestezi Etkisindeki Hallerini Paylaşınca Dile Düştü!
Gündemden ve tartışmaların odağından bir an olsun düşmeyen, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat tahliye olduğu günden bu yana paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Ailesine ve evine kavuştuğu günden beri sosyal meydadaki eski aktifliğine geri dönen Polat son olarak tüp bebek tedavisiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün operasyon geçiren Polat'ın anestezi altındayken çekilen anlarını paylaşması ise olay oldu! Dilan Polat'ın o halleri dillere düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oldukça şatafatlı bulunan hayatlarının her dakikasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmasının ardından MASAK radarına yakalanan Polatlar hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzunca bir süre cezaevinde kalan ve yargılanma süreci hala devam eden Dilan Polat şimdilerde evinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi.
Her gün ayrı bir paylaşımla gündeme oturan Polat geçtiğimiz haftalarda ise şaşırtan bir karar almış ve kocası Engin Polat'la tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurmuştu.
Tüp bebek tedavisi için bir operasyon geçiren ve anestezi etkisindeki anlarını “Bir hoş oldum” notuyla paylaşan Polat, o görüntülerle dillere düştü.
Gelin önce o anları birlikte izleyelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
amk süsünden geride kalmamıs rol yapıyorsun madem az eğitim alaydın acemi aktrist 🤣🤣
Şimdide oyuncumu olmaya karar verdi ruh hastası 😂😂😂