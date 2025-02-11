Hasan Can Kaya, Pınar Sabancı'yla Kendisine Yapılan Photoshop'un Ardından X Hesabından Uyarıda Bulundu
Hasan Can Kaya, Pınar Sabancı'yla Kendisine Yapılan Photoshop'un Ardından X Hesabından Uyarıda Bulundu
Geçtiğimiz sene Pınar Sabancı'nın sunuculuğunu yaptığı bir programa konuk olan Hasan Can Kaya ardından çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Sabancı ise yaptığı paylaşımlarda ikilinin adını kullanarak insanları dolandıran bu yöntemi ifşa etmişti. Yatırım tavsiyesinde bulunarak dolandırıcılık yapanlara isyan eden Sabancı şimdi de Hasan Can Kaya ile photoshopla oluşturulan haberlere bulaştı. Bir hesabın photoshopla oluşturarak verdiği içerik linkleri sonucu insanları dolandırdığını öğrenen Hasan Can Kaya uyarıda bulundu.
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Pınar Sabancı sunuculuğunu yaptığı programda başına gelen bir olayla geçtiğimiz sene gündeme oturmuştu. Komedyen Hasan Can Kaya'nın katıldığı bölümün ardından ikilinin adı akıl almaz bir haberle anılmıştı.
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Neslihan ve Yalçın Sabancı çiftinin oğulları İlhan Sabancı ile evli olan Pınar Sabancı bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabından takipçilerini uyarmıştı.
Pınar Sabancı, programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya ve kendisinin görsellerini kullanarak yatırım tavsiyesinde bulunan dolandırıcılara tepki göstermişti.
Bu sefer benzer bir paylaşım Hasan Can Kaya'dan geldi! Ünlü komedyen bir hesabın kendisinin fotoğrafını kullanarak yaptığı photoshoplu paylaşımlara dikkat çekti.
Pınar Sabancı ile arasında bir konuşma geçtiğini iddia eden ve photoshoplu diyalogları paylaşan hesap hakkında kullanıcılara uyarı geçen Hasan Can Kaya gündeme oturdu.
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Photoshoplu karelerle oluşturulmuş haberin linkine tıklanıldığında dolandırıldıcılığa uğranıldığını belirten Hasan Can Kaya takipçilerini uyardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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