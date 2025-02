Hasan Can Kaya, Pınar Sabancı'yla Kendisine Yapılan Photoshop'un Ardından X Hesabından Uyarıda Bulundu

Geçtiğimiz sene Pınar Sabancı'nın sunuculuğunu yaptığı bir programa konuk olan Hasan Can Kaya ardından çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Sabancı ise yaptığı paylaşımlarda ikilinin adını kullanarak insanları dolandıran bu yöntemi ifşa etmişti. Yatırım tavsiyesinde bulunarak dolandırıcılık yapanlara isyan eden Sabancı şimdi de Hasan Can Kaya ile photoshopla oluşturulan haberlere bulaştı. Bir hesabın photoshopla oluşturarak verdiği içerik linkleri sonucu insanları dolandırdığını öğrenen Hasan Can Kaya uyarıda bulundu.