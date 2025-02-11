Doğu Demirkol'un "Namaz Kılıyorum" Açıklamasının Ardından Gelen İtirafları Dikkat Çekti!
Doğu Demirkol'un "Namaz Kılıyorum" Açıklamasının Ardından Gelen İtirafları Dikkat Çekti!
Günlük hayatında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini güldürmeyi başaran Doğu Demirkol yakaladığı başarıyla konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Stand up şovlarıyla seyirciyle buluşan Demirkol yer aldığı başarılı yapımlarla da adından bahsettiriyor.
'Doğu' dizisinin yeni sezonuyla yine ekranlardaki yerini alan komedyen hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 'Namaz kılıyor mu?' sorusuna verdiği cevap ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı!
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Komedi dünyasındaki başarı basamaklarını hızlı adımlarla çıkan isimlerden biri olan Doğu Demirkol'u şimdilerde 'Doğu' dizisi ve stant up şovlarıyla yakından takip ediyoruz.
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‘Ahlat Ağacı’ ve ‘Ölümlü Dünya’ gibi yapımlarla tanınan Demirkol son olarak "Doğu" isimli dizisinin 3. sezonu ile ekranlara geri döndü.
Katıldığı YouTube kanalında özel hayatı ve kariyeri hakkında içten açıklamalarda bulunan Demirkol yine adından bahsettirdi.
Kendisi hakkında internete en çok aratılan soruları yanıtlayan Demirkol "Namaz kılıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.
Namaz kıldığı için gelen eleştirilere de değinen isim “Namaz kılıyorum ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. ‘Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor’ diye çok mesaj geliyor." şeklinde konuştu.
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"Namaz kılan insan için doğru temsil değilim. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var.” ifadelerini kullanan Demirkol'un açıklamalarını gelin bir de ondan dinleyelim...
İşte o anlar 👇
X halkının tepkilerini de şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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