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Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Arya Bektaş'ın Arjantinli Model Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı!

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Arya Bektaş'ın Arjantinli Model Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2025 - 23:58

Uzun bir süredir sosyal medyada gördüğümüz ve geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak ismini değiştiren Arya Bektaş bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Makyaj artisti olarak adından bahsettirmeye başlayan ve markasıyla da konuşulan ismi son olarak Sefo ile yaşadığı kaosla anmıştık. 

Geçtiğimiz hafta Arjantinli bir modelle aşk iddialarına karışan Arya Bektaş o iddiaları paylaşımıyla doğrulamış oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Sosyal medya hesabından çekmeye başladığı videolarla adını duyurmaya başlayan ardından da makyaj artist olarak öne çıkan Arya Bektaş'a belki daha önce denk gelmişsinizdir.

Sosyal medya hesabından çekmeye başladığı videolarla adını duyurmaya başlayan ardından da makyaj artist olarak öne çıkan Arya Bektaş'a belki daha önce denk gelmişsinizdir.

Bir süre önce cinsiyet geçiş ameliyatını tamamlayan ardından da sesini değiştirmek için operasyon geçiren isim manşetlere yerleşmişti.

Bir süre önce cinsiyet geçiş ameliyatını tamamlayan ardından da sesini değiştirmek için operasyon geçiren isim manşetlere yerleşmişti.

Influencer kimliğiyle anmaya alıştığımız isim son olarak Sefo ile yaşadığı sürtüşmeyle gündeme gelmişti. Birlikte görüntülenmelerinin ardından Sefo'nun paylaşımları olay olmuştu.

Influencer kimliğiyle anmaya alıştığımız isim son olarak Sefo ile yaşadığı sürtüşmeyle gündeme gelmişti. Birlikte görüntülenmelerinin ardından Sefo'nun paylaşımları olay olmuştu.

Olayın detaylarından ve Sefo'nun açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz hafta Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Arya Bektaş yine epey bir ses getirmişti.

Geçtiğimiz hafta Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Arya Bektaş yine epey bir ses getirmişti.

O iddianın detaylarından burada bahsetmiştik:

Sevgililer Günü yaklaşırken Arya Bektaş aşk iddialarını bu pozla doğrulamış oldu!

Sevgililer Günü yaklaşırken Arya Bektaş aşk iddialarını bu pozla doğrulamış oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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