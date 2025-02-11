Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Arya Bektaş'ın Arjantinli Model Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı!

Uzun bir süredir sosyal medyada gördüğümüz ve geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak ismini değiştiren Arya Bektaş bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Makyaj artisti olarak adından bahsettirmeye başlayan ve markasıyla da konuşulan ismi son olarak Sefo ile yaşadığı kaosla anmıştık.

Geçtiğimiz hafta Arjantinli bir modelle aşk iddialarına karışan Arya Bektaş o iddiaları paylaşımıyla doğrulamış oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım...