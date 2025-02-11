Caner Özyurtlu'nun Oğlu Bulut'un Babası Hakkında Kurduğu Ayar Niteliğindeki O 'Dilek' Durup Bi' Düşündürdü!
Caner Özyurtlu'nun Oğlu Bulut'un Babası Hakkında Kurduğu Ayar Niteliğindeki O 'Dilek' Durup Bi' Düşündürdü!
Yunanistan'a taşınma kararı almasından bu yana gündeme açıklamalarıyla oturan senarist ve oyuncu Caner Özyurtlu yine adından bahsettirdi. Özel hayatından ziyade sektör hakkında yaptığı yorumlarla ve yurt dışında yaşama kararıyla duyduğumuz isim bu sefer oğluyla arasında geçen bir diyalogla gündeme geldi. Melikşah Altuntaş'ın Büro isimli YouTube programına konuk olan Caner Özyurtu'nun oğlu Bulut'un babası hakkındaki dileğiyle konuşuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Yunanistan'a taşınma kararından sonra daha çok konuşmaya başladığımız oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu'nun açıklamalarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
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Son olarak Atina'ya taşınmasının ardından huzurlu bir hayata kavuştuğunu ve Türkiye'deki problemleri yaşamadığını belirten isim sözleriyle manşetlere yerleşmişti.
Son olarak Melikşah Altutaş'ın YouTube'da yayınlanan Büro isimli programına konuk olan Caner Özyurtlu yine adından bahsettirecek birçok itirafta bulundu.
Özel hayatıyla ilgili de konuşan isim oğluyla başlarından geçen bir anıyı anlattı. 2013 senesinde film yapımcısı Müge Özen'le dünya evine giren isim Bulut ismini verdiği oğlunu kucağına almıştı.
Bir kilisenin önünden geçerken oğlunun mum dikerek dilek dilediği anları anlatan Özyurtlu Bulut'un o isteğiyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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