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Caner Özyurtlu'nun Oğlu Bulut'un Babası Hakkında Kurduğu Ayar Niteliğindeki O 'Dilek' Durup Bi' Düşündürdü!

Caner Özyurtlu'nun Oğlu Bulut'un Babası Hakkında Kurduğu Ayar Niteliğindeki O 'Dilek' Durup Bi' Düşündürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2025 - 22:27

Yunanistan'a taşınma kararı almasından bu yana gündeme açıklamalarıyla oturan senarist ve oyuncu Caner Özyurtlu yine adından bahsettirdi. Özel hayatından ziyade sektör hakkında yaptığı yorumlarla ve yurt dışında yaşama kararıyla duyduğumuz isim bu sefer oğluyla arasında geçen bir diyalogla gündeme geldi. Melikşah Altuntaş'ın Büro isimli YouTube programına konuk olan Caner Özyurtu'nun oğlu Bulut'un babası hakkındaki dileğiyle konuşuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Yunanistan'a taşınma kararından sonra daha çok konuşmaya başladığımız oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu'nun açıklamalarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Yunanistan'a taşınma kararından sonra daha çok konuşmaya başladığımız oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu'nun açıklamalarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

'Anksiyetemin yüzde 95'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim.' açıklamasıyla çok konuşulan Caner Özyurtlu katıldığı programlarda Yunanistan'daki hayatından sık sık bahsediyor.

Son olarak Atina'ya taşınmasının ardından huzurlu bir hayata kavuştuğunu ve Türkiye'deki problemleri yaşamadığını belirten isim sözleriyle manşetlere yerleşmişti.

Son olarak Atina'ya taşınmasının ardından huzurlu bir hayata kavuştuğunu ve Türkiye'deki problemleri yaşamadığını belirten isim sözleriyle manşetlere yerleşmişti.

Biz de detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak Melikşah Altutaş'ın YouTube'da yayınlanan Büro isimli programına konuk olan Caner Özyurtlu yine adından bahsettirecek birçok itirafta bulundu.

Son olarak Melikşah Altutaş'ın YouTube'da yayınlanan Büro isimli programına konuk olan Caner Özyurtlu yine adından bahsettirecek birçok itirafta bulundu.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan isim oğluyla başlarından geçen bir anıyı anlattı. 2013 senesinde film yapımcısı Müge Özen'le dünya evine giren isim Bulut ismini verdiği oğlunu kucağına almıştı.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan isim oğluyla başlarından geçen bir anıyı anlattı. 2013 senesinde film yapımcısı Müge Özen'le dünya evine giren isim Bulut ismini verdiği oğlunu kucağına almıştı.

Bir kilisenin önünden geçerken oğlunun mum dikerek dilek dilediği anları anlatan Özyurtlu Bulut'un o isteğiyle dikkat çekti.

Bir kilisenin önünden geçerken oğlunun mum dikerek dilek dilediği anları anlatan Özyurtlu Bulut'un o isteğiyle dikkat çekti.

Babasının 'Dilek tut' sözlerine karşılık 'Umarım babamı hayat boyu severim' ifadelerini kullanan Bulut'un babasına ders niteliğindeki sözleri durup düşündürdü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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