Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Arya Bektaş'ın Arjantinli Model Sevgilisini Görmeniz Lazım!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Arya Bektaş'ın Arjantinli Model Sevgilisini Görmeniz Lazım!
Makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve mesleğindeki basamakları birer birer çıkarken cinsiyet geçiş sürecini de takipçileriyle paylaşmaya başlayan Arda Bektaş, birkaç ay önce sürecinin sonuna gelmiş adını da Arya Bektaş olarak değiştirmişti.
@birkahvebingiybett isimli hesabın sahibi, Arya Bektaş'ın son zamanlarda sık sık hikayelerinde yer verdiği Arjantinli modelle aşk yaşadığını iddia etti!
Gelin, beyefendiye bir yakından bakalım!
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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi Arda Bektaş, toplumsal dayatmaları reddederek kendi olmayı seçen, hayatını farkındalık yaratmaya adamış bir influencer olarak girmişti hayatımıza!
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Cinsel yönelimi sebebiyle zaman zaman eleştiriye maruz kalsa da, kulaklarını kapayıp mesleğinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden fenomen, geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamladı ve adını da Arya Bektaş olarak değiştirdi.
Sosyal medya paylaşımları, hepsi birbirinden iddialı makyajlarıyla dikkat çeken Arya Bektaş, en son Sefo'yla yaşadığı tatsız kavgayla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Geçtiğimiz dakikalarda ise bambaşka bir iddiayla gündeme oturdu kendisi! @birkahvebingiybett hesabının sahibi Arya Bektaş ile son zamanlarda hikayelerinde sık sık rastlanılan modelin aşk yaşadığını ve bunun kesin bilgi olduğunu açıkladı.
Tam da bu sırada Arya Bektaş'ın TikTok'a bahsi geçen beyefendiyle video yüklemesi aşk dedikodusunun tuzu biberi oldu. Buyurun önce o anları beraber izleyelim!
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Sonra da Martin'i yakından tanıyalım. Kendisinin tam adı Martin Sebastián Gonzalez ve fotoğrafından da anlaşılacağı üzere mankenlik yapıyor.
Türkiye'de Snoop Models isimli ajansa kayıtlı ve alışveriş yaptığımız birçok markanın fotoğraf çekimlerindeki kişi aslında!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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