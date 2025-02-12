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Aile İçindeki Kriz Büyüyor: Özcan Deniz'in Kardeşi Ercan Deniz Oyuncuya Dair Bomba İddialarda Bulundu!

Aile İçindeki Kriz Büyüyor: Özcan Deniz'in Kardeşi Ercan Deniz Oyuncuya Dair Bomba İddialarda Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2025 - 09:47

Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve ailesi bir süredir gündeme yaşadıkları kaosla geliyor. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Milyonlar değerindeki evlerini eşi Samar Dadgar'ın üzerine yaptığı için ailesiyle ters düştüğü iddia edilen Özcan Deniz'in kardeşi bomba iddialarda bulundu. 

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kız kardeşine şiddet uyguladığını ve annelerini evden kovduğunu iddia etti.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Ailesiyle arasındaki ipler son derece gerilen ve gündeme gerek ortaya atılan iddialar gerekse paylaşımlarla düşen Özcan Deniz'in adı bir süredir manşetlerden düşmüyor.

Ailesiyle arasındaki ipler son derece gerilen ve gündeme gerek ortaya atılan iddialar gerekse paylaşımlarla düşen Özcan Deniz'in adı bir süredir manşetlerden düşmüyor.

Aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirlerine giren Özcan Deniz sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bozmuştu:

Kardeşi Ercan Deniz ile arasının bir süredir kötü olduğu öğrenilen Özcan Deniz'in davalık olduğu ortaya çıkmış Ercan Deniz, Özcan Deniz’i vergi kaçırmak, haksız kazanç sağlamak ve şirketi boşaltmak ile suçlamıştı.

Kardeşi Ercan Deniz ile arasının bir süredir kötü olduğu öğrenilen Özcan Deniz'in davalık olduğu ortaya çıkmış Ercan Deniz, Özcan Deniz’i vergi kaçırmak, haksız kazanç sağlamak ve şirketi boşaltmak ile suçlamıştı.

Özcan Deniz’in milyon dolarlık evleri eşi Samar Dadgar’ın ailesinin üzerine yaptığı iddiaları ise aile içindeki kaosun körüklenmesine neden olmuştu.

Özcan Deniz’in milyon dolarlık evleri eşi Samar Dadgar’ın ailesinin üzerine yaptığı iddiaları ise aile içindeki kaosun körüklenmesine neden olmuştu.

Detaylardan burada bahsettik:

Son olarak Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'ın görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemikle gündeme geldi.

Son olarak Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'ın görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemikle gündeme geldi.

İşin içine milyon dolarlık ev iddiaları girince ailesiyle arasının daha da açıldığı söylenen Özcan Deniz hakkında şok iddialar ortaya atıldı.

Özcan Deniz daha önce dört kız kardeşinin en büyüğü olan Yurda Güler hakkında "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz daha önce dört kız kardeşinin en büyüğü olan Yurda Güler hakkında "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.
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Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler'e şiddet uyguladığını ve annelerini evden kovduğunu iddia etti.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler'e şiddet uyguladığını ve annelerini evden kovduğunu iddia etti.

Ercan Deniz, 'Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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