Aile İçindeki Kriz Büyüyor: Özcan Deniz'in Kardeşi Ercan Deniz Oyuncuya Dair Bomba İddialarda Bulundu!

Bildiğiniz gibi Özcan Deniz ve ailesi bir süredir gündeme yaşadıkları kaosla geliyor. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Milyonlar değerindeki evlerini eşi Samar Dadgar'ın üzerine yaptığı için ailesiyle ters düştüğü iddia edilen Özcan Deniz'in kardeşi bomba iddialarda bulundu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in kız kardeşine şiddet uyguladığını ve annelerini evden kovduğunu iddia etti.