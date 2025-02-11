Bu Sefer Yolun Sonuna Gelindi mi? Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok İddia!
Bu Sefer Yolun Sonuna Gelindi mi? Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok İddia!
Aylardır boşanacakları konuşulan örnek çift Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia daha ortaya atıldı.
Birkaç ay önce boşanma kararını çocuklardan sakladıkları söylenen çiftin bu sefer de evleri uzun bir süre önce ayırdığı iddia edildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, peş peşe çıkan boşanma haberlerini yorumlayıp ev ayırma iddiasını ortaya atarken Ece Erken de 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' dedi.
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2008-2011 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakileri dizisinde tanışan ve aşık olup evlenmeye karar veren Pelin Akil ile Anıl Altan uzun yıllardır magazinin en gözde ve sevilen çiftlerinin başında geliyor.
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Fakat belki denk gelmişsinizdir, ne yazık ki aylardır boşanma dedikoduları peşlerini bırakmıyor.
Anıl Altan her seferinde "Bunu oyun haline getirdiler, boşanmıyoruz haberler yalan" diyor. Pelin Akil ise her seferinde konuyu daha başka bir yerden ele alarak "Şu anlık", "Şimdilik" vurguları yaparak boşanma olmadığını dile getiriyor.
Geçtiğimiz saatlerde çiftle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin evleri 1 ay önce ayırdığını iddia etti.
"Özel bir bilgi vereyim, bir ay önce evleri ayırdılar. Aldatma yok ama aşk bitti. Dava daha açılmadı bu bir süreç olabilir, inşallah Alişan ve Buse gibi barışırlar" açıklamasında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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