Pop Müziğin Yükünü Sırtlanan Mabel Matiz'in Eski Halini ve Yaşantısını Görünce Küçük Dilinizi Yutacaksınız!
Pop Müziğin Yükünü Sırtlanan Mabel Matiz'in Eski Halini ve Yaşantısını Görünce Küçük Dilinizi Yutacaksınız!
Türkiye'nin müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş, yetenekli bir sanatçı olarak tanınan Mabel Matiz günümüzün en popüler isimlerinden birisi. Peki o bu popülariteye ulaşmadan önce nasıl birisiydi? Gelin Mabel Matiz'in gençlik ve çocukluk fotoğraflarıyla geçmişe bir yolculuk yapalım!
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Müziğe olan yeteneğini genç yaşta fark eden ve sahne almaya az bilinen mekanlarda başlayarak önce kendini yakın çevresine tanıtan Mabel Matiz günümüzün en sevilen ve sempatik şarkıcılarından biri olmayı başardı.
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1985 yılında Mersin'de doğan ve asıl adı Fatih Karaca olan sanatçı, ilk şarkısı olan "Aşk" isimli parçayla 2011 senesinde çıkış yapmıştı.
Asıl büyük çıkışını 2015 yılında "Gök Nerede" albümüyle gerçekleştiren ve bu albümle Türkiye çapında tanınmaya başlanan Mabel'in o zamanlardan fotoğrafları da oldukça büyük ilgi görüyor.
Mabel Matiz, 1985 yılında Mersin’de, ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiş.
Çocukken kekemelik yaşadığı ve kendini zor ifade ettiği söylenen şarkıcı daha o yıllarda kendini yazarak anlatmaya başlamış.
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Lise yıllarındayken bol bol Türkçe pop dinlediği söylenen şarkıcı tiyatro ve müzik ile pek bir haşir neşirmiş!
İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında başlatan Mabel Matiz 2005 senesinde, İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nde öğrenciyken eline gitarını alıp arkadaşlarına şarkı söylermiş.
Gençliğinde severek okuduğu Yorgo Seferis'in "Kumral Ada Mavi Tuna" romanındaki baş karakterin takma adı olan Mabel'i, ardından internette gezinirken rastladığı ve "aşırı sarhoş" anlamına gelen Eski Yunanca bir kelime olan 'Matiz'i seçmesiyle sahne adını bulmuş kendisi.
Gençlik yıllarından paylaştığı pozlarla, mezun olduğu fakülte ile kalplerde yeniden taht kurmayı başaran Mabel Matiz sözlerini kendisinin yazdığı şarkılarla ve eşi benzeri olmayan sesiyle kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.
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matiz.. bir ekol oldu artık..