Pop Müziğin Yükünü Sırtlanan Mabel Matiz'in Eski Halini ve Yaşantısını Görünce Küçük Dilinizi Yutacaksınız!

Türkiye'nin müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş, yetenekli bir sanatçı olarak tanınan Mabel Matiz günümüzün en popüler isimlerinden birisi. Peki o bu popülariteye ulaşmadan önce nasıl birisiydi? Gelin Mabel Matiz'in gençlik ve çocukluk fotoğraflarıyla geçmişe bir yolculuk yapalım!