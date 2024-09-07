Tepkisi Merak Ediliyordu: Yılın Düğününden Sonra Sosyal Medyaya Dönen Şeyma Subaşı Görüntülenmesini Paylaştı
Tepkisi Merak Ediliyordu: Yılın Düğününden Sonra Sosyal Medyaya Dönen Şeyma Subaşı Görüntülenmesini Paylaştı
Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı story görüntülenmelerini paylaştı. 1 milyon 200 bin kişi tarafından görüntülenen hikayelerini takipçilerine 'sabredin' notuyla paylaşan Subaşı neyi açıklayacak dersiniz?
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Aşk hayatıyla ve Instagram hesabından yaptığı zaman zaman cesur zaman zaman dillere düşen paylaşımlarıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı şu sıralar iddialı pozlarıyla gündemde kendine yer ediniyor.
Şimdi de paylaştığı bir video ile Instagram'daki story görüntülenmelerini paylaşan Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı! Düğünün ardından gözleri üzerine çeken Subaşı, "Gerçekten çok heyecanlıyım ve her şeyi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Sabırlı olun. " ifadelerini kullandı.
Hikayeleri 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen Şeyma Subaşı'nın o anlarına gelin birlikte bakalım 👇
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