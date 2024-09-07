Tepkisi Merak Ediliyordu: Yılın Düğününden Sonra Sosyal Medyaya Dönen Şeyma Subaşı Görüntülenmesini Paylaştı

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı story görüntülenmelerini paylaştı. 1 milyon 200 bin kişi tarafından görüntülenen hikayelerini takipçilerine 'sabredin' notuyla paylaşan Subaşı neyi açıklayacak dersiniz?