Yılın Düğünü Goygoyculardan Nasibini Aldı: Çağla ve Acun Ilıcalı'nın Mutlu Gününe X Ahalisinden Gelen Tepkiler
Yılın Düğünü Goygoyculardan Nasibini Aldı: Çağla ve Acun Ilıcalı'nın Mutlu Gününe X Ahalisinden Gelen Tepkiler
Acun Ilıcalı ve dört seneyi aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya geçtiğimiz gün rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi ve düğün sezonuna muazzam bir finali yaptı! Her detayı ayrı konuşulan düğün bitti bitmesine ama goygoyu bitmek bilmedi!
Gelin, X ahalisinin diline düşen düğüne gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
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Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğün, günler öncesinden gündeme oturmuş, ünlüler geçidine dönüşmüş ve her detayı ayrı bir olay haline gelmişti. Geçtiğimiz gece gerçekleşen düğünle Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.
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Düğün bitti bitmesine ama paylaşılan fotoğraf ve videolar bitmedi! Düğünden merakla beklenen kareler gelmeye devam ettikçe yorumların da ardı arkası kesilmedi.
Gelin, X ahalisinin diline düşen düğüne gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
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