Yılın Düğünü Goygoyculardan Nasibini Aldı: Çağla ve Acun Ilıcalı'nın Mutlu Gününe X Ahalisinden Gelen Tepkiler

Acun Ilıcalı ve dört seneyi aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya geçtiğimiz gün rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi ve düğün sezonuna muazzam bir finali yaptı! Her detayı ayrı konuşulan düğün bitti bitmesine ama goygoyu bitmek bilmedi!

Gelin, X ahalisinin diline düşen düğüne gelen yorumlara birlikte bakalım 👇