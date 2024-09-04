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Bir Daha da Böylesini Bulamazsınız: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Görkemli Düğününe Akın Eden Ünlüler!

Bir Daha da Böylesini Bulamazsınız: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Görkemli Düğününe Akın Eden Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 01:23

Yılın düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti! Esma Sultan Yalısı'na arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmeye giden Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın partisine birbirinden ünlü isimler katıldı. Sizler için aklınıza gelebilecek herkesi bir araya getiren düğüne kimler teşrif ettiyse derledik!

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde dört uçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde dört uçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı!

Beklendiği üzere düğün merasimi başladığı andan itibaren her bir detayı ayrı olay oldu. Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ve arkadaşları şimdi after partinin keyfini çıkarıyorlar.

Beklendiği üzere düğün merasimi başladığı andan itibaren her bir detayı ayrı olay oldu. Acun Ilıcalı, Çağla Altunkaya ve arkadaşları şimdi after partinin keyfini çıkarıyorlar.

Belki denk gelmişsinizdir, en son Acun ve Çağla'nın after partiye giriş yapmadan önceki ilk karı-koca röportajının detaylarına ve Çağla'nın after parti kombinine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Çılgın parti başladı fakat davetiyede de belirtildiği üzere sosyal medya yasağı var, dolayısıyla içeriden net görüntüler yok henüz. Ama şöyle bir durum var ki kafanızı nereye çevirseniz orada ünlü var düğünde!

Çılgın parti başladı fakat davetiyede de belirtildiği üzere sosyal medya yasağı var, dolayısıyla içeriden net görüntüler yok henüz. Ama şöyle bir durum var ki kafanızı nereye çevirseniz orada ünlü var düğünde!

Hani bugüne dek hep düğün olduğunda "ünlüler akın etti" demiştik ya bildiğiniz ünlü akınlarının hepsini unutun! Çünkü bu bambaşka bir seviye... Sizler için Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'ındaki kutlamasında siyahlar içinde boy gösteren ünlüleri derledik! Hazırsanız başlıyoruz 🚀

Hani bugüne dek hep düğün olduğunda "ünlüler akın etti" demiştik ya bildiğiniz ünlü akınlarının hepsini unutun! Çünkü bu bambaşka bir seviye... Sizler için Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'ındaki kutlamasında siyahlar içinde boy gösteren ünlüleri derledik! Hazırsanız başlıyoruz 🚀

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