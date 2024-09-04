En Zarif Gelin Seçilmeye Aday: Acun Ilıcalı'ya "Evet" Diyen Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz
En Zarif Gelin Seçilmeye Aday: Acun Ilıcalı'ya "Evet" Diyen Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün günü geldi çattı! Birkaç saat önce 'sonsuza dek evet' diyen çift, şu an parti kısmının yolunu tutmuş durumda. Davetlilere getirilen sosyal medya yasağı sebebiyle, bundan sonrasında içeriden fotoğraf veya video gelecek mi bilmiyoruz fakat ilk gelinliği yorumlamakla geceyi başlatalım diyoruz!
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Acun Ilıcalı, dört buçuk yılı aşkın süredir beraber olduğu Çağla Altunkaya'yla geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi! Uzun süredir beklenen düğün başladı, çiftimiz "sonsuza dek evet" seremonisini bile atlattı.
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Davetiyesinde "sosyal medya yasağı uyarısı" olan düğünden an itibarıyla başka detay görecek miyiz, bilmiyoruz! Büyük bir after parti olacağı kesin, görmek bize nasip olacak mı orası muallakta! Fakat ilk gelinliğimiz "in mi out mu?" tartışmasına girmeye çok hazır!
Son sözü size bırakacağız fakat gelin, önce kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Söz sizde! Sizce Çağla Altunkaya'nın ilk gelinliği güzel mi yoksa daha iyisi olabilir miydi?
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5 yıl veriyorum, var mı artıran?
5 yıl çok bence en fazla 3 yıl
Çok zarif nahif denilen kızın para için babasından yaşlı bir adamla evlenmesi... Aynen, çok nahif, tertemiz bir kızcağız.
yılın gelini mi? komedi kahkaha şelalesinden bir yudum