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En Zarif Gelin Seçilmeye Aday: Acun Ilıcalı'ya "Evet" Diyen Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz

En Zarif Gelin Seçilmeye Aday: Acun Ilıcalı'ya "Evet" Diyen Çağla Altunkaya'nın Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 20:07

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün günü geldi çattı! Birkaç saat önce 'sonsuza dek evet' diyen çift, şu an parti kısmının yolunu tutmuş durumda. Davetlilere getirilen sosyal medya yasağı sebebiyle, bundan sonrasında içeriden fotoğraf veya video gelecek mi bilmiyoruz fakat ilk gelinliği yorumlamakla geceyi başlatalım diyoruz!

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Acun Ilıcalı, dört buçuk yılı aşkın süredir beraber olduğu Çağla Altunkaya'yla geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi! Uzun süredir beklenen düğün başladı, çiftimiz "sonsuza dek evet" seremonisini bile atlattı.

Acun Ilıcalı, dört buçuk yılı aşkın süredir beraber olduğu Çağla Altunkaya'yla geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girdi! Uzun süredir beklenen düğün başladı, çiftimiz "sonsuza dek evet" seremonisini bile atlattı.

Kaçıranlar için Acun ve Çağla'nın sürat teknesiyle mekana giriş yaptığı ve evet dedikleri anları bu içeriğimizde derlemiştik:

Davetiyesinde "sosyal medya yasağı uyarısı" olan düğünden an itibarıyla başka detay görecek miyiz, bilmiyoruz! Büyük bir after parti olacağı kesin, görmek bize nasip olacak mı orası muallakta! Fakat ilk gelinliğimiz "in mi out mu?" tartışmasına girmeye çok hazır!

Davetiyesinde "sosyal medya yasağı uyarısı" olan düğünden an itibarıyla başka detay görecek miyiz, bilmiyoruz! Büyük bir after parti olacağı kesin, görmek bize nasip olacak mı orası muallakta! Fakat ilk gelinliğimiz "in mi out mu?" tartışmasına girmeye çok hazır!

Bizce Çağla Altunkaya kuğu gibi gözüküyor, oldukça sade ve bir o kadar da şık!

Son sözü size bırakacağız fakat gelin, önce kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Son sözü size bırakacağız fakat gelin, önce kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Söz sizde! Sizce Çağla Altunkaya'nın ilk gelinliği güzel mi yoksa daha iyisi olabilir miydi?

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MHOrhanRE

5 yıl veriyorum, var mı artıran?

Ezat

Çok zarif nahif denilen kızın para için babasından yaşlı bir adamla evlenmesi... Aynen, çok nahif, tertemiz bir kızcağız.

elissa

yılın gelini mi? komedi kahkaha şelalesinden bir yudum