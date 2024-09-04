Düğün Günü Venedik'te Olan Hadise'den 'Acun Ilıcalı'yla Küslük' Dedikodularını Susturacak İnce Tebrik!
Düğün Günü Venedik'te Olan Hadise'den 'Acun Ilıcalı'yla Küslük' Dedikodularını Susturacak İnce Tebrik!
Yılın düğününe saatler kaldı! Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ve davetliler büyük bir özenle hazırlanırken, düğüne katılamayacak olan Hadise'den ince hareket geldi. Uzun bir süredir Acun Ilıcalı'yla küs olduğu dedikoduları dolaşan Hadise, Venedik'e gidince alevlenen küslük iddialarını kendi elleriyle söndürdü!
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yaklaşık dört buçuk yıldır devam eden aşklarını birkaç saat sonra evlilikle taçlandıracak!
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Uzun bir süredir beklenen düğünün nihayet gerçekleşeceğini geçtiğimiz günlerde aniden öğrenmiştik hatırlarsanız. Önce 5 Eylül'de Marmaris'teki bir restoranda yapılacağı duyurulan düğünün mekanı ve tarihi son dakikada değişmişti!
Birkaç saat önce de gelin hanımdan ilk görüntüler gelmişti! Altunkaya'nın makyajı da tam kıvamında bulunmuş, çok beğenilmişti.
Az önce düğünle ilintili bir gelişme yaşandı. Konuya vakıf olan birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da beklenen bir hamleydi bu! Denk gelmiş olan mutlaka vardır, birkaç senedir Acun Ilıcalı'nın Hadise'den Ebru Gündeş meselesi yüzünden uzaklaştığı ve hatta küs olduğu dedikoduları dolaşıyordu.
Hadise'nin artık O Ses Türkiye jürisinde yer almaması ve onun aksine Ebru Gündeş'in jüriliğe devam etmesi de küstükleri düşüncesini beslemişti.
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Yılın düğünü heyecanla beklenirken Hadise'nin 5 Eylül'de Kerem Bürsin'le kırmızı halıda yürüyeceği için Venedik'e gitmesi "küslük iddialarını" yeniden alevlendirdi.
Fakat Hadise hızlı davrandı. Etrafta kol gezecek iddiaların önünü çat diye kesen Hadise, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'yı hikayesinde paylaştı ve "Yanınızda olmayı çok isterdim! Bir ömür boyu mutluluklar güzel Çağla ve canım Acun! Sizi seviyorum" notunu düştü!
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