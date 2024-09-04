Düğün Günü Venedik'te Olan Hadise'den 'Acun Ilıcalı'yla Küslük' Dedikodularını Susturacak İnce Tebrik!

Yılın düğününe saatler kaldı! Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ve davetliler büyük bir özenle hazırlanırken, düğüne katılamayacak olan Hadise'den ince hareket geldi. Uzun bir süredir Acun Ilıcalı'yla küs olduğu dedikoduları dolaşan Hadise, Venedik'e gidince alevlenen küslük iddialarını kendi elleriyle söndürdü!