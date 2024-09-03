Serenay Sarıkaya'dan Bir İlk: Menajerini Yollayıp Tekne Fotoğraflarının Silinmesini İstedi!
Serenay Sarıkaya'dan Bir İlk: Menajerini Yollayıp Tekne Fotoğraflarının Silinmesini İstedi!
Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/galer...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Bebek'te bir teknede arkadaşlarıyla görüntülenen Serenay Sarıkaya, çekilen fotoğrafların silinmesini istedi. Muhabirlerin yanına menajeri Ayşe Barım'ı yollayan Sarıkaya'nın keyfi epey kaçtı!
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Hayatımıza gencecik bir kızken Adanalı'yla giren, o günden bu yana da gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğu ayrı, özel hayatı ayrı konuşuluyor.
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Birkaç aydır da yeni aşkı Mert Demir'le tüm gözleri üzerine çekiyor kendisi! Bazıları bu aşkın samimiyetine inanmasa da kimilerine göre bu aşk çoktan yılın favori ilişkisi haline gelmiş durumda.
Şimdi ise hiç alışık olmadığımız bir konuyla gündemde Serenay Sarıkaya... Bugüne dek kendisi birçok yerde ve birçok kişiyle görüntülendi, "kameralara da yakalandı" biliyorsunuz.
Fakat ne olduysa Sarıkaya'nın kafası bu sefer fena attı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Bebek'te arkadaşlarıyla ‘Yalı Çapkını’ adlı tekneye binerken görüntülendi.
Fotoğraflarının çekildiğini gören Sarıkaya, teknenin güvertesinde alınan görüntüsünden hiç hoşlanmayınca keyfi bir hayli kaçtı.
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Muhabirlerin yanına menajeri Ayşe Barım'ı yollayan Serenay Sarıkaya, fotoğrafların silinmesini istedi. Ayşe Barım ise durumu "Rica etsem bu görüntüler silinebilir mi? Biz bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz. Zaten Serenay'ın da keyfi kaçtı" sözleriyle açıkladı...
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