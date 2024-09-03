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Ülkemizi Temsil Ettiler: Venedik Film Festivali'nin En Şık Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Ülkemizi Temsil Ettiler: Venedik Film Festivali'nin En Şık Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 15:46

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor! Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. Hepsi de çok şıktı ama en şıkını beraber seçelim dedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce Venedik Film Festivali'nin en şıkı kim?

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