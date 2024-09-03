Ülkemizi Temsil Ettiler: Venedik Film Festivali'nin En Şık Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Ülkemizi Temsil Ettiler: Venedik Film Festivali'nin En Şık Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor! Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. Hepsi de çok şıktı ama en şıkını beraber seçelim dedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Nur Bilen Yavuzer
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İbrahim Çelikkol
Duygu Özaslan
Aslıhan Malbora
Duygu Özaslan
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Dilan Çiçek Deniz
Yasemin Ögün
Özge Özacar
Salih Bademci ve Melis Sezen
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce Venedik Film Festivali'nin en şıkı kim?
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