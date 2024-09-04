Gelinden İlk Görüntüler Geldi: Siyahlar İçindeki Düğüne Saatler Kala Çağla Altunkaya Hazırlıklara Başladı!

Konu Acun Ilıcalı olunca hepimizi heyecanlandıran ve yılın düğünü olarak beklentileri arşa çıkartan geceye saateler kaldı! Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın bu mutlu gününde 'sosyal medya yasağı' devreye girince gelinden gelen ilk görüntüler ilgi odağı oldu!