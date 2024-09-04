Gelinden İlk Görüntüler Geldi: Siyahlar İçindeki Düğüne Saatler Kala Çağla Altunkaya Hazırlıklara Başladı!
Gelinden İlk Görüntüler Geldi: Siyahlar İçindeki Düğüne Saatler Kala Çağla Altunkaya Hazırlıklara Başladı!
Konu Acun Ilıcalı olunca hepimizi heyecanlandıran ve yılın düğünü olarak beklentileri arşa çıkartan geceye saateler kaldı! Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın bu mutlu gününde 'sosyal medya yasağı' devreye girince gelinden gelen ilk görüntüler ilgi odağı oldu!
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Düğün davetiyelerinden, mekanına ve sahne alacak isme dünyaevine girecekleri öğrenildiğinden itibaren manşetten bir an olsun düşmeyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı bu gece evleniyor!
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E düğün günü geldi çattı, Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak düğünün mekanı belli, davetiyelerdeki 'sosyal medya yok' notu ortada.... Geriye gelin ve damadı görmek kalıyor!
Yılın düğünü olarak görülen ve konu Acun Ilıcalı olunca beklentilerin arşa çıktığı bu anlamlı gece için hazırlıklar da çoktan başladı!
Acun Ilıcalı ile bağdaşan siyah rengin hakim olması beklenen, hatta davetiyelerin bile kömür karası olduğu gecede gelin Çağla Altunkaya hazırlıklara başladı bile!
Merakla beklenen Çağla Altunkaya'nın hazırlanma süreci de sosyal medyaya böyle yansıdı!
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Hazırlık aşamalarından videoları bir bir paylaşılan Altunkaya'nın merakla beklenen yüzüğünü de görmüş olduk! Geriye kaldı gelinlik...
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50 kere evleniyorlar ilk gibi heyecanlanıyorlar. Bıkmazlar mı acaba