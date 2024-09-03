Yılın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu: Acun Ilıcalı'nın Mutlu Gününde DJ &ME Konukları Eğlendirecek!
Yılın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu: Acun Ilıcalı'nın Mutlu Gününde DJ &ME Konukları Eğlendirecek!
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul'un ünlü mekanlarından Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek. Düğün gecesi, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’i &me’nin performansıyla renklenecek.
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, uzun süredir süren ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyarak evlenmeye karar vermişti.Çift, 4 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul’un gözde mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girecek.
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Düğün hazırlıkları hızla devam ederken, dün davetiyelerle birlikte düğünle ilgili ilk detaylar da gün yüzüne çıktı. Esma Sultan Yalısı, boğaz manzarasıyla ünlü ve şıklığıyla dikkat çeken bir mekan olarak çiftin özel günü için seçildi.
Düğün, sadece iki ailenin ve yakın arkadaşların katılımıyla gerçekleşecek samimi bir organizasyon olarak planlanıyor. Çiftin bu özel günlerinde, sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşaması bekleniyor.
Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen düğünün davetiyesi ortaya çıkmış, davetiyedeki 'sosyal medya yok' uyarısı gündem olmuştu!
4 Eylül günü gerçekleşecek düğünün detayları ise bir bir gelmeye devam ediyor... Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde eğlenceyi zirveye taşıyacak isim, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’i &me olacak.
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&me, enerjik performansları ve etkileyici sahneleriyle tanınan bir isim olarak, düğün gecesine unutulmaz bir atmosfer katacak. Konuklar, bu özel gecede &me'nin hazırladığı özel parçalarla dans edecek ve keyifli anlar yaşacak!
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