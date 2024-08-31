Demet Akalın ve Okan Kurt da Kurbanı Oldu: Bugüne Dek Ceylan'ın Filtresinden Nasibini Almış Nadide İsimler
Demet Akalın ve Okan Kurt da Kurbanı Oldu: Bugüne Dek Ceylan'ın Filtresinden Nasibini Almış Nadide İsimler
Son zamanlarda estetik operasyonlar ve imaj değişikliğiyle dikkat çeken türkücü Ceylan filtreli paylaşımlara ünlüleri de alet etti. Nejat İşler'le başlayan bu furya son olarak Demet Akalın ve Okan Kurt'u da vurdu.
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Asıl adı Ceylan Karacaoğlu olan, özellikle Türk halk müziği repertuarıyla tanınan türkücü 80'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri.
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Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla ve imaj değişikliğiyle adeta bambaşka bir görünüm kazanan türkücü Ceylan, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Gündemden düşmek bilmeyen Ceylan şu sıralar hem ünlülerle verdiği pozlarla hem de kullandığı efekt miktarıyla adından bahsettirir oldu!
"Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik." notuyla paylaştığı Nejat İşler'i filtreye boğmuştu hatırlarsanız...
"Pammık gibi olduk" gibi notuyla meşhur abartılı filtrelerini son olarak Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere uygulamıştı.
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Türkücü Ceylan'ın radarına bu sefer de Demet Akalın ve Okan Kurt takıldı! "Havaalanındaki yeni kurbanlarım" notuyla paylaştığı hikayede efekt oranından yok olan yüzler ise güldürdü!
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