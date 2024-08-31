Yalısında Temizlik Yaparken Bir Şarkıcının Klibine Yansıyan Sezen Aksu "Temizlik Yaparken Bile Asil" Dedirtti
Yalısında Temizlik Yaparken Bir Şarkıcının Klibine Yansıyan Sezen Aksu "Temizlik Yaparken Bile Asil" Dedirtti
Sezen Aksu’nun yalısında temizlik yaparkenki görüntüleri, tesadüfen şarkıcı Ayten Rasul’un klibine yansıdı.
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1970'lerden bu yana müzik dünyasında unutulmaz izler bırakan Minik Serçe Sezen Aksu, 2016 yılında sahneleri bıraktığını açıklamıştı.
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16 Ocak 2016’da, “40 yılı tamamladık Allah’ın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor” diyerek sahne kariyerini noktaladığını belirtmişti.
Bu veda haberine inanmak istemesek de Minik Serçe sözünde durdu ve sahnelerden uzak kaldı... Hayranları bir umut sahneye dönmesini beklerken eski şarkılarıyla hasret gidermeye devam etti.
Ya evinde söz yazarken çekilen kareleriyle ya da arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflarıyla arada bir gündeme gelen Aksu yine yalısında görüntülendi.
Ama bu sefer akıl almaz bir tesadüfle! Sezen Aksu’nun yalısında temizlik yaptığı anlar, tesadüf eseri şarkıcı Ayten Rasul’un klibine yansıdı.
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Gelin o anlara birlikte bakalım👇
Yalıda ev haliyle görüntülenen Aksu'nun görüntüleri sosyal medyanın gündemine yerleşerek birçok yorum aldı tabii...
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tam olarak asil şekilde temizlik nasıl oluyor yahuu :)) dümdüz temizlik işte tamam tamam hadi Sezen sana el atar bu yalakalıkla :))
Oğlum kadını evinde çekip durmayın ya ayıp
Sahneye çıkmayı reddetmesinin arkasında ciddi sağlık sorunları var gibi geldi bana. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.