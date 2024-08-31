Kanseri Yenen Şarkıcı Şimal'in Hastalığı Yeniden Nüksetti: “Bu Sefer de Maalesef Hastalık Beni Yakaladı”
Kanseri Yenen Şarkıcı Şimal'in Hastalığı Yeniden Nüksetti: “Bu Sefer de Maalesef Hastalık Beni Yakaladı”
Şarkıcı Şimal, beyin zarında metastaz tespit edildiğini ve tedavi sürecinin Pazartesi başlayacağını duyurdu. Daha önce meme kanserini yenmiş olan Şimal, beyin tümörü operasyonunun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medyada paylaştı.
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Magazin dünyasının güçlü seslerinden biri olan şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği uzun ve zorlu sağlık sorunlarının ardından hastalığıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
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Daha önce meme kanserini yenmiş olan ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen hayranlarına teşekkür eden Şimal, maalesef sağlığında yeniden bir sorun yaşadığını duyurdu.
Ocak ayında geçirdiği 8 saatlik beyin tümörü operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamlayan şarkıcı, hastalığın yeniden nüksettiğini belirtti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dostlarım, çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutum doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin, tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha...” ifadelerini kullandı.
Şimal, beyin zarındaki metastazın erken teşhis edilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken, tedavi sürecinin Pazartesi günü başlayacağını ve onkoloğunun ilaçları güçlendireceğini belirtti.
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"İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım” diyen Şimal, sözlerini "Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" şeklinde bitirdi.
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