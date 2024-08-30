Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Köpek Sürüsünün Kendisine Saldırdığını Söyleyen Murat Övüç Hayvanların Toplatılması İçin Belediyeye Seslendi

Köpek Sürüsünün Kendisine Saldırdığını Söyleyen Murat Övüç Hayvanların Toplatılması İçin Belediyeye Seslendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:23 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 16:46

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren fenomen Murat Övüç sık sık yaptığı açıklamlarla tepki çekiyor. Köpeğini gezdirirken İstanbul Başakşehir'de köpek sürüsü tarafından kovalandığını söyleyen Övüç, belediyeye seslendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaptığı ilginç açıklamalarla ve yorumlarla ünlenen Murat Övüç, hem enteresan tarzıyla hem makyajıyla konuşulurken şimdi de sahne şovlarıyla adından bahsettirir oldu.

Yaptığı ilginç açıklamalarla ve yorumlarla ünlenen Murat Övüç, hem enteresan tarzıyla hem makyajıyla konuşulurken şimdi de sahne şovlarıyla adından bahsettirir oldu.

Gösterişli kostümleri ve abartılı imajıyla müzik sektörüne de el atan Murat Övüç çıktığı sahnelerde seslendirdiği şarkılarını dillere pelesenk ederken değişimiyle de gündeme gelmişti.

Gösterişli kostümleri ve abartılı imajıyla müzik sektörüne de el atan Murat Övüç çıktığı sahnelerde seslendirdiği şarkılarını dillere pelesenk ederken değişimiyle de gündeme gelmişti.

Övüç'ün eski halinden ve detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Murat Övüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başka bir isyanla daha gündeme geldi! Bildiğiniz gibi 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Murat Övüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başka bir isyanla daha gündeme geldi! Bildiğiniz gibi 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Övüç nefes nefese hallerini paylaşarak "canımı zor kurtardım" açıklamasında bulundu.

Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Övüç nefes nefese hallerini paylaşarak "canımı zor kurtardım" açıklamasında bulundu.

Ardından Başakşehir Belediyesini etiketlediği videoda "Bu işe bir el atın lütfen, onlar da bizim canımız onları da koruyalım onlara da hiçbir şey olmasın ama bize de bir şey olmasın, biz de ölmeyelim yani, köpekler bizi öldürmesin." ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Bunları barınaklara mı toplarsınız, ehlileştirir misiniz lütfen bir şey yapın." diyen Övüç'e tepkiler de gecikmedi. Sosyal medyadaki takipçileri tarafından eleştirilen Övüç yine sakinliğini koruyamadı.

"Seni protesto edeceğiz" tepkileriyle karşılaşan Murat Övüç tepkisini böyle dile getirdi👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın