Köpek Sürüsünün Kendisine Saldırdığını Söyleyen Murat Övüç Hayvanların Toplatılması İçin Belediyeye Seslendi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren fenomen Murat Övüç sık sık yaptığı açıklamlarla tepki çekiyor. Köpeğini gezdirirken İstanbul Başakşehir'de köpek sürüsü tarafından kovalandığını söyleyen Övüç, belediyeye seslendi!