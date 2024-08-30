Köpek Sürüsünün Kendisine Saldırdığını Söyleyen Murat Övüç Hayvanların Toplatılması İçin Belediyeye Seslendi
Köpek Sürüsünün Kendisine Saldırdığını Söyleyen Murat Övüç Hayvanların Toplatılması İçin Belediyeye Seslendi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren fenomen Murat Övüç sık sık yaptığı açıklamlarla tepki çekiyor. Köpeğini gezdirirken İstanbul Başakşehir'de köpek sürüsü tarafından kovalandığını söyleyen Övüç, belediyeye seslendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaptığı ilginç açıklamalarla ve yorumlarla ünlenen Murat Övüç, hem enteresan tarzıyla hem makyajıyla konuşulurken şimdi de sahne şovlarıyla adından bahsettirir oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gösterişli kostümleri ve abartılı imajıyla müzik sektörüne de el atan Murat Övüç çıktığı sahnelerde seslendirdiği şarkılarını dillere pelesenk ederken değişimiyle de gündeme gelmişti.
Murat Övüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başka bir isyanla daha gündeme geldi! Bildiğiniz gibi 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Övüç nefes nefese hallerini paylaşarak "canımı zor kurtardım" açıklamasında bulundu.
Ardından Başakşehir Belediyesini etiketlediği videoda "Bu işe bir el atın lütfen, onlar da bizim canımız onları da koruyalım onlara da hiçbir şey olmasın ama bize de bir şey olmasın, biz de ölmeyelim yani, köpekler bizi öldürmesin." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bunları barınaklara mı toplarsınız, ehlileştirir misiniz lütfen bir şey yapın." diyen Övüç'e tepkiler de gecikmedi. Sosyal medyadaki takipçileri tarafından eleştirilen Övüç yine sakinliğini koruyamadı.
"Seni protesto edeceğiz" tepkileriyle karşılaşan Murat Övüç tepkisini böyle dile getirdi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın