Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Yapay Zekayla Oluşturulmuş At Üzerindeki Pozuyla Zafer Bayramı'nı Kutladı!
Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Yapay Zekayla Oluşturulmuş At Üzerindeki Pozuyla Zafer Bayramı'nı Kutladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olmanın yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı oldukça çalkantılı aşk hayatıyla magazin figürü haline gelen Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı paylaşımıyla sosyal medya gündemine yerleşti.
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Ünlü futbolcu Mauro Icardi, son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hem saha içindeki performansı hem de özel yaşamıyla magazin gündeminin merkezinde yer alan Icardi, bu kez de yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı oldukça yaratıcı bir şekilde kutladı!
Sosyal medyada paylaştığı gönderisinde, yapay zeka ile at üzerinde oluşturulmuş bir karesini paylaşan Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. “Zafer” işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! 🇹🇷 Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun! ♥️" notunu düşerek kutladı!
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını da ekleyen Icardi’nin paylaştığı bu gönderi, hem futbolseverler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Görselin detayları ve Icardi’nin seçtiği yaratıcı tema, paylaşıma yapılan yorumlarda yoğun bir şekilde övgü aldı.
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Birçok kişiden daha Türk 👏👏 Helal olsun