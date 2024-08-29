Kutlu Olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Şanlı Tarihini Gururla Anıyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur dolu tarihinde birçok özel gün ve bayram yer alır. Bunlardan biri de belki de tam anlamını bilmediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Büyük bir mücadelenin zaferini simgeleyen bu bayramı hem anmakta, hem de böylesine önemli bir başarıyı neden kutladığımızı bir kez daha hatırlamaktayız.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en büyük nişanesi olarak tarihimizde parıldıyor! Bugün, 1922'deki zaferle taçlanan Büyük Taarruz'u, milli birlik ve beraberlik ruhuyla bir kez daha coşkuyla anıyoruz. Bu zafer, her bir karış toprağımıza atalarımızın kanıyla yazılmış bir destandır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve bağımsızlık tutkusu, bugün de aynı güçle yüreğimizde yankılanıyor. Tüm Türkiye'de bayraklar dalgalanıyor, marşlar söyleniyor; çünkü bugün, zaferin ve bağımsızlığın günü! Ne mutlu Türk’üm diyene!