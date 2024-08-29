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Kutlu Olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Şanlı Tarihini Gururla Anıyoruz!

etiket Kutlu Olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Şanlı Tarihini Gururla Anıyoruz!

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
30.08.2024 - 00:01

Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur dolu tarihinde birçok özel gün ve bayram yer alır. Bunlardan biri de belki de tam anlamını bilmediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Büyük bir mücadelenin zaferini simgeleyen bu bayramı hem anmakta, hem de böylesine önemli bir başarıyı neden kutladığımızı bir kez daha hatırlamaktayız.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en büyük nişanesi olarak tarihimizde parıldıyor! Bugün, 1922'deki zaferle taçlanan Büyük Taarruz'u, milli birlik ve beraberlik ruhuyla bir kez daha coşkuyla anıyoruz. Bu zafer, her bir karış toprağımıza atalarımızın kanıyla yazılmış bir destandır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve bağımsızlık tutkusu, bugün de aynı güçle yüreğimizde yankılanıyor. Tüm Türkiye'de bayraklar dalgalanıyor, marşlar söyleniyor; çünkü bugün, zaferin ve bağımsızlığın günü! Ne mutlu Türk’üm diyene!

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedir ve ne için kutlanır?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir ve ne için kutlanır?

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında, zaferle gerçekleşen Büyük Taarruz'u anmak için 30 Ağustos 1922'den beri kutladığımız bayramdır.

Büyük Taarruz ya da Başkumandanlık Meydan Muhaberesi ise Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Ordusu'nun Yunan Kuvvetleri'ne karşı başlattığı harekatın ismidir.

Büyük Taarruz ya da Başkumandanlık Meydan Muhaberesi ise Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Ordusu'nun Yunan Kuvvetleri'ne karşı başlattığı harekatın ismidir.

14 Ağustos 1922 tarihinde kolordular taarruz için harekete geçtikten sonra, 26 Ağustos'ta saldırı başlamıştır. 9 Eylül'de Türk Ordusu İzmir'e girmiş, 18 Eylül'de de Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle savaş başarıyla kazanılmıştır.

9 Eylül 1922'de İzmir, Yunan işgalinden tamamen kurtuldu. Ancak 30 Ağustos, işgalcilerin topraklarımızı tamamen terk ettiği sembolik bir tarih olarak belirlendi.

9 Eylül 1922'de İzmir, Yunan işgalinden tamamen kurtuldu. Ancak 30 Ağustos, işgalcilerin topraklarımızı tamamen terk ettiği sembolik bir tarih olarak belirlendi.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla törenlerle kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Zaferi kutlamak için 1922'den 1924'e kadar 2 yıl beklendi...

Zaferi kutlamak için 1922'den 1924'e kadar 2 yıl beklendi...

Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni, 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

1924'den beri kutladığımız bu bayram, Şanlı Türk Ordusu'nun ve halkın yazdığı bir destanın hatırasıdır.

1924'den beri kutladığımız bu bayram, Şanlı Türk Ordusu'nun ve halkın yazdığı bir destanın hatırasıdır.

Donanmasıyla, hava kuvvetleriyle tek bir amaç için vatanlarını koruyan insanlardı onlar...

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Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelen nesiller de unutmayacak!

Onun ilkelerinde yürüyen gençler olarak her adımda biraz daha gururlu, biraz daha mağrur olmanın şansını yaşıyoruz.

Onun ilkelerinde yürüyen gençler olarak her adımda biraz daha gururlu, biraz daha mağrur olmanın şansını yaşıyoruz.

Vatan sana minnettardır Atam! Yolundan ayrılmayacağız...

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!
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