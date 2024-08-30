'Amin Reis' Olarak Tanınan Gizem Yıldız Kınasında Yaptığı Ufak Çaplı Şovla Eleştirilerin Odak Noktası Oldu

Çektiği bir video sonrası akıl almaz bir tanınırlığa kavuşan Gizem Yıldız kısa süre içinde fenomen olmuş ve sosyal medya paylaşımlarından, geçirdiği değişime kadar birçok yönden ilgi çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda 'amin' videosunu çektiği sevgilisiyle dünyaevine giren Yıldız'ın kınasından görüntüler de oldukça eleştirildi.