'Amin Reis' Olarak Tanınan Gizem Yıldız Kınasında Yaptığı Ufak Çaplı Şovla Eleştirilerin Odak Noktası Oldu
'Amin Reis' Olarak Tanınan Gizem Yıldız Kınasında Yaptığı Ufak Çaplı Şovla Eleştirilerin Odak Noktası Oldu
Çektiği bir video sonrası akıl almaz bir tanınırlığa kavuşan Gizem Yıldız kısa süre içinde fenomen olmuş ve sosyal medya paylaşımlarından, geçirdiği değişime kadar birçok yönden ilgi çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda 'amin' videosunu çektiği sevgilisiyle dünyaevine giren Yıldız'ın kınasından görüntüler de oldukça eleştirildi.
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Sosyal medyada "Amin Reis" olarak tanınan Gizem Yıldız, tiktok'ta yayınladığı bir videoda 'amin amin' demesiyle kısa sürede büyük bir tanınırlığa ulaşmıştı.
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Kazandığı popülaritenin ardından değişimiyle gündeme damga vuran Yıldız önce burnunu ardından dudağını yaptırarak tanınmaz hale gelmiş fakat eleştirilerden kaçamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde kendisini üne kavuşturan sevgilisiyle evlendiğini açıklayan ve düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Yıldız, özellikle gelinliğiyle büyük ilgi görmüş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sevgilisinin başında dört dönen Gizem Yıldız'ın kına gecesinde yaptığı dans yine eleştiri topladı!
Gelin o dansa birlikte bakalım 👇
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