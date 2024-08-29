Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Pozlarını Paylaşan Berdan Mardini'nin Yanındaki Kadın Kızı Sanıldı!
Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Pozlarını Paylaşan Berdan Mardini'nin Yanındaki Kadın Kızı Sanıldı!
Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya devam ediyor ve ilişkilerini sosyal medyada sıkça paylaşıyor. Mardini, son olarak Talay ile çekilmiş romantik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşınca tepkiler gecikmedi...
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, son dönemde hem müzik kariyerindeki başarıları hem de özel hayatıyla gündemde.
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Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanan Mardini, aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da bulmuştu.
Mardini’nin yeni ilişkisi, hem magazinin hem de sosyal medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda, sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını sıklıkla paylaşan Mardini, Talay ile yeni pozlarını takipçilerine sundu!
O pozlara yorumlar da gecikmedi tabii👇
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