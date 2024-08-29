Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Pozlarını Paylaşan Berdan Mardini'nin Yanındaki Kadın Kızı Sanıldı!

Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya devam ediyor ve ilişkilerini sosyal medyada sıkça paylaşıyor. Mardini, son olarak Talay ile çekilmiş romantik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşınca tepkiler gecikmedi...