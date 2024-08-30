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Hadise'nin Deli Oğlan Şarkısını Seslendiren Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Dillere Düştü

Hadise'nin Deli Oğlan Şarkısını Seslendiren Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Dillere Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:12

Kısmet Olur Aşkın Gücü programında yaşadığı aşkla ve her bölüme damga vuran tavırlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu programda kazandığı popülaritesini müzik sektörüne atılarak devam ettirmişti.  Bir mekanda Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını seslendiren Cansel dillere fana düştü!

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmasıyla birlikte medyanın ilgi odağı olan isimlerden biri haline gelen Cansel Ayanoğlu hem 'aşka kuşko' tavırlarıyla dikkat çekmiş hem de sezona damgasını vurmuştu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmasıyla birlikte medyanın ilgi odağı olan isimlerden biri haline gelen Cansel Ayanoğlu hem 'aşka kuşko' tavırlarıyla dikkat çekmiş hem de sezona damgasını vurmuştu.

Program sırasında Oğulcan Yılmaz'la başlattıkları ilişki ile gündeme gelen Cansel, program sonrasında da hem sosyal medya paylaşımları hem de yayınladığı müzik videosuyla adından bahsettirmişti.

Program sırasında Oğulcan Yılmaz'la başlattıkları ilişki ile gündeme gelen Cansel, program sonrasında da hem sosyal medya paylaşımları hem de yayınladığı müzik videosuyla adından bahsettirmişti.

Müzik sektörüne 'Dilan Polatımsı' bir havayla giriş yapan ve klibiyle epey bir gündemde kalan Cansel Ayanoğlu bu sefer de bir mekanda sahneye çıktı!

Müzik sektörüne 'Dilan Polatımsı' bir havayla giriş yapan ve klibiyle epey bir gündemde kalan Cansel Ayanoğlu bu sefer de bir mekanda sahneye çıktı!

Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını 'seslendiren' Cansel'in playback yaptığı iddia edildi! Kimilerine göre performans sayılmayan bu anlar diline fena düştü!

Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını 'seslendiren' Cansel'in playback yaptığı iddia edildi! Kimilerine göre performans sayılmayan bu anlar diline fena düştü!

Gelin o anlara birlikte bakalım👇

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