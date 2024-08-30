Hadise'nin Deli Oğlan Şarkısını Seslendiren Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Dillere Düştü

Kısmet Olur Aşkın Gücü programında yaşadığı aşkla ve her bölüme damga vuran tavırlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu programda kazandığı popülaritesini müzik sektörüne atılarak devam ettirmişti. Bir mekanda Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını seslendiren Cansel dillere fana düştü!