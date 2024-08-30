Hadise'nin Deli Oğlan Şarkısını Seslendiren Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Dillere Düştü
Hadise'nin Deli Oğlan Şarkısını Seslendiren Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Dillere Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmasıyla birlikte medyanın ilgi odağı olan isimlerden biri haline gelen Cansel Ayanoğlu hem 'aşka kuşko' tavırlarıyla dikkat çekmiş hem de sezona damgasını vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program sırasında Oğulcan Yılmaz'la başlattıkları ilişki ile gündeme gelen Cansel, program sonrasında da hem sosyal medya paylaşımları hem de yayınladığı müzik videosuyla adından bahsettirmişti.
Müzik sektörüne 'Dilan Polatımsı' bir havayla giriş yapan ve klibiyle epey bir gündemde kalan Cansel Ayanoğlu bu sefer de bir mekanda sahneye çıktı!
Hadise'nin Deli Oğlan şarkısını 'seslendiren' Cansel'in playback yaptığı iddia edildi! Kimilerine göre performans sayılmayan bu anlar diline fena düştü!
Gelin o anlara birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın