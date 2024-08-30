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81. Venedik Film Festivali'nde Boy Gösteren Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Resmen Zarafet Saçtı!

81. Venedik Film Festivali'nde Boy Gösteren Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Resmen Zarafet Saçtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:19

Venedik Film Festivali'nde, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Görkem'i Özge Özacar, zarif bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle büyük beğeni toplayan Özacar, festivalde baş döndürdü!

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle tüm seyircilerin sinirlerini altüst eden güzel oyuncu Özge Özacar geçtiğimiz sezon gündemden bir an olsun düşmemişti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle tüm seyircilerin sinirlerini altüst eden güzel oyuncu Özge Özacar geçtiğimiz sezon gündemden bir an olsun düşmemişti.

Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda yürüyen oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı. Güzel isim başka bir festivalde daha zarafetiyle tüm bakışların odağı oldu!

Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda yürüyen oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı. Güzel isim başka bir festivalde daha zarafetiyle tüm bakışların odağı oldu!

Bu yıl 81. Venedik Film Festivali'nde, Türkiye'nin genç yeteneklerinden Özge Özacar adeta şıklık rüzgarı estirdi. Özacar, festivaldeki zarif ve dikkat çekici stiliyle gözleri üzerine toplarken o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bu yıl 81. Venedik Film Festivali'nde, Türkiye'nin genç yeteneklerinden Özge Özacar adeta şıklık rüzgarı estirdi. Özacar, festivaldeki zarif ve dikkat çekici stiliyle gözleri üzerine toplarken o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Özacar, bu özel gecede üzerine giydiği couture tasarımıyla, hem Türk hem de uluslararası basının dikkatini çekti. Uzun ve etkileyici bir elbiseyle kırmızı halıda yürüyen Özacar, zarif detayları ve sofistike duruşuyla büyük beğeni topladı.

Özacar, bu özel gecede üzerine giydiği couture tasarımıyla, hem Türk hem de uluslararası basının dikkatini çekti. Uzun ve etkileyici bir elbiseyle kırmızı halıda yürüyen Özacar, zarif detayları ve sofistike duruşuyla büyük beğeni topladı.
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