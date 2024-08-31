Eşi Pınar Dilek'le Akraba Ziyaretine Giden Megastar Tarkan'ın Ev Hali Goygoyculara Malzeme Oldu!
Eşi Pınar Dilek'le Akraba Ziyaretine Giden Megastar Tarkan'ın Ev Hali Goygoyculara Malzeme Oldu!
Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine giden megastar Tarkan, ortaya çıkan o kareyle goygoycuların diline düştü!
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Pop müziğin efsanevi ismi Tarkan sahnedeki etkileyici performanslarıyla her defasında büyüleyici bir atmosfer yaratıyor bildiğiniz gibi.
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Paylaştığı selfielerle adından bahsettiren Tarkan müzik sektörünün haricinde gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da zaman zaman odak noktası oluyor.
2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenen ve 2018 senesinde kucağına aldığı Liya ile babalık deneyimini tadan Tarkan bu sene kızı okula başlarken paylaştığı pozlarla görenleri duygulandırmıştı!
Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine çıkan megastar Tarkan, bu sefer de bu samimi anlarıyla goygoyculara malzeme oldu.
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