Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Eşi Pınar Dilek'le Akraba Ziyaretine Giden Megastar Tarkan'ın Ev Hali Goygoyculara Malzeme Oldu!

Eşi Pınar Dilek'le Akraba Ziyaretine Giden Megastar Tarkan'ın Ev Hali Goygoyculara Malzeme Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 12:12

Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine giden megastar Tarkan, ortaya çıkan o kareyle goygoycuların diline düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pop müziğin efsanevi ismi Tarkan sahnedeki etkileyici performanslarıyla her defasında büyüleyici bir atmosfer yaratıyor bildiğiniz gibi.

Pop müziğin efsanevi ismi Tarkan sahnedeki etkileyici performanslarıyla her defasında büyüleyici bir atmosfer yaratıyor bildiğiniz gibi.

Paylaştığı selfielerle adından bahsettiren Tarkan müzik sektörünün haricinde gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da zaman zaman odak noktası oluyor.

Paylaştığı selfielerle adından bahsettiren Tarkan müzik sektörünün haricinde gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da zaman zaman odak noktası oluyor.

2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenen ve 2018 senesinde kucağına aldığı Liya ile babalık deneyimini tadan Tarkan bu sene kızı okula başlarken paylaştığı pozlarla görenleri duygulandırmıştı!

2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenen ve 2018 senesinde kucağına aldığı Liya ile babalık deneyimini tadan Tarkan bu sene kızı okula başlarken paylaştığı pozlarla görenleri duygulandırmıştı!

Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine çıkan megastar Tarkan, bu sefer de bu samimi anlarıyla goygoyculara malzeme oldu.

Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine çıkan megastar Tarkan, bu sefer de bu samimi anlarıyla goygoyculara malzeme oldu.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın