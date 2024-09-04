İkinci Elbiseyi Gördük: Yeni Evli Çiftimiz Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya İlk Karı-Koca Röportajını Verdi!
İkinci Elbiseyi Gördük: Yeni Evli Çiftimiz Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya İlk Karı-Koca Röportajını Verdi!
Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza dek evet' diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, after partiye giriş yapmadan önce ilk karı-koca röportajını verdi!
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın magazin gündemine sürpriz olarak düşen düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti!
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Dört buçuk yıldır beraber olan çiftin aşklarını evlilikle taçlandırmasını çoktandır bekliyorduk. Onlar erdi muradına biz de çıktık kerevetine!
Geçtiğimiz saatlerde organizasyonu yapan marka tarafından nikah anlarının film gibi bir videosu paylaşılmıştı! Melisa'yı ve diğer davetlilerin ahengini de ilk orada görmüştük.
Biraz önce de ilk karı-koca röportajı geldi! Esma Sultan Yalısı'nda tüm davetlilerle çılgınlar gibi eğlenecek olan yeni çiftimiz, after partiye giriş yapmadan önce muhabirlerle konuştu!
Buyurun, işte o anlar 👇
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