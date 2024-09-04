İkinci Elbiseyi Gördük: Yeni Evli Çiftimiz Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya İlk Karı-Koca Röportajını Verdi!

Ilıcalı, 'Uzunca zamandır beraberdik, bugün de nikahımızı kıydık, arkadaşlarımızla beraber olacağız. Sağ olun var olun diyelim.' açıklamasında bulunurken, gelin hanım da 'Yani çok söylenecek bir şey yok aslında, umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle, bu kadar söyleyeceklerim.' dedi.