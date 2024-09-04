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İkinci Elbiseyi Gördük: Yeni Evli Çiftimiz Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya İlk Karı-Koca Röportajını Verdi!

İkinci Elbiseyi Gördük: Yeni Evli Çiftimiz Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya İlk Karı-Koca Röportajını Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 22:59 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 23:05

Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza dek evet' diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, after partiye giriş yapmadan önce ilk karı-koca röportajını verdi!

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın magazin gündemine sürpriz olarak düşen düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın magazin gündemine sürpriz olarak düşen düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti!

Dört buçuk yıldır beraber olan çiftin aşklarını evlilikle taçlandırmasını çoktandır bekliyorduk. Onlar erdi muradına biz de çıktık kerevetine!

Dört buçuk yıldır beraber olan çiftin aşklarını evlilikle taçlandırmasını çoktandır bekliyorduk. Onlar erdi muradına biz de çıktık kerevetine!

Geçtiğimiz saatlerde organizasyonu yapan marka tarafından nikah anlarının film gibi bir videosu paylaşılmıştı! Melisa'yı ve diğer davetlilerin ahengini de ilk orada görmüştük.

Geçtiğimiz saatlerde organizasyonu yapan marka tarafından nikah anlarının film gibi bir videosu paylaşılmıştı! Melisa'yı ve diğer davetlilerin ahengini de ilk orada görmüştük.

Kaçıranlar için o anlar burada:

Biraz önce de ilk karı-koca röportajı geldi! Esma Sultan Yalısı'nda tüm davetlilerle çılgınlar gibi eğlenecek olan yeni çiftimiz, after partiye giriş yapmadan önce muhabirlerle konuştu!

Biraz önce de ilk karı-koca röportajı geldi! Esma Sultan Yalısı'nda tüm davetlilerle çılgınlar gibi eğlenecek olan yeni çiftimiz, after partiye giriş yapmadan önce muhabirlerle konuştu!

Ilıcalı, 'Uzunca zamandır beraberdik, bugün de nikahımızı kıydık, arkadaşlarımızla beraber olacağız. Sağ olun var olun diyelim.' açıklamasında bulunurken, gelin hanım da 'Yani çok söylenecek bir şey yok aslında, umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle, bu kadar söyleyeceklerim.' dedi.

Buyurun, işte o anlar 👇

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