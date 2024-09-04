Koşun Taze Çıktı: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Düğün Klibi Her Bir Detayıyla Hayran Bıraktı!

Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza kadar evet' diyen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün klibi taze çıktı! Hem dünya tatlısı Melisa'yı ve kombinini hem de başından sonuna o anları görebildiğimiz videonun her bir detayı hayran bıraktı.