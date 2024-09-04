Koşun Taze Çıktı: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Düğün Klibi Her Bir Detayıyla Hayran Bıraktı!
Koşun Taze Çıktı: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Düğün Klibi Her Bir Detayıyla Hayran Bıraktı!
Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza kadar evet' diyen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün klibi taze çıktı! Hem dünya tatlısı Melisa'yı ve kombinini hem de başından sonuna o anları görebildiğimiz videonun her bir detayı hayran bıraktı.
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Dört buçuk yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti! Esma Sultan Yalısı'ndaki düğün kutlamasına geçmeden önce nikah kıyan ikili, saatlerdir gündemden düşmek bilmiyor.
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Düğünde davetlilere sosyal medya yasağı olduğu için henüz gecenin bu saatten sonraki kısmından bir şeyler görüp göremeyeceğimizi bilmiyoruz! Fakat Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, sanıyoruz ki hepimizi çoktan düşünmüş.
Geçtiğimiz dakikalarda, çiftin nikah organizasyonu üstlenen firma hem nikahtan kareler hem de bir video paylaştı!
Çağla Altunkaya'nın makyajına ve gelinliğine zaten hayran kalmıştık ama daha yakından görme şansımız oldu!
Bir de klip geldi ki... Acun ve Çağla kadar Melisa'nın da başrolde olduğu o anlar ve her bir detay resmen hayran bıraktı!
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Gelinlik neden siyah değil , konsepte aykırı 😁 Neyse yeni nafaka ödemesi için evlendi yine Acun 😅 Mutlu kalın bir süre 😁
Acaba ne zaman boşanırlar 😅