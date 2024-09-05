Düğünü Biricik Çağla'sı İçin Yaptığını Söyleyen Acun Ilıcalı'nın Düşündüğü İnce Detaylara İnanamayacaksınız

Öğrenildiği günden beri beklentileri arşa çıkartan ve yılın düğünü olarak anılan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti! Geceye damgasını vuran düğünün her detayı ayrı olay olurken bu geceyi Çağla Altunkaya için hazırladığını söyleyen Acun Ilıcalı şoke etti!