Düğünü Biricik Çağla'sı İçin Yaptığını Söyleyen Acun Ilıcalı'nın Düşündüğü İnce Detaylara İnanamayacaksınız
Düğünü Biricik Çağla'sı İçin Yaptığını Söyleyen Acun Ilıcalı'nın Düşündüğü İnce Detaylara İnanamayacaksınız
Öğrenildiği günden beri beklentileri arşa çıkartan ve yılın düğünü olarak anılan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti! Geceye damgasını vuran düğünün her detayı ayrı olay olurken bu geceyi Çağla Altunkaya için hazırladığını söyleyen Acun Ilıcalı şoke etti!
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Dört yılı aşkın bir süredir gözlerden uzak ilişkilerini sağlam adımlarla ilerleten Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ilişkilerini düğünle taçlandırmak istedikleri öğrenildiğinden beri gündemde bildiğiniz gibi!
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E hal böyle olunca tahmin edersiniz ki düğün davetiyesinde konuklara, gecenin düzenleneceği mekana hatta Altunkaya'nın gelinlik tercihine pek çok detay olay oldu!
Bir ömür boyu mutluluğa sürat teknesiyle giriş yaptıkları Esma Sultan Yalısı'nda 'evet!' diyen Acun ve Çağla çiftinin o anları sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu!
Düğünden sonra devam eden After Party'de eğlence tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı'dan bir itiraf geldi!
"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O 'küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım.' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim." diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı.
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After Party'nin gerçekleştiği mekandaki 'bedevi' yazılarına dikkat çeken Ilıcalı "'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir, orda tanımıştık o yüzden...kulüp yaptık adını 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni" diyerek romantikliğini gözler önüne serdi.
Gelin o anlara birlikte bakalım👇
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