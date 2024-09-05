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Demo Yine Yaptı Yapacağını: Somer Şef'in ve Kendisinin Gelin Hanım Çağla Altunkaya'ya Ne Taktığını İfşaladı!

Demo Yine Yaptı Yapacağını: Somer Şef'in ve Kendisinin Gelin Hanım Çağla Altunkaya'ya Ne Taktığını İfşaladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 23:04

Yılın düğününden haberler bitmek bilmedi! Dün akşam saatlerinde başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın mutlu günü, tüm sosyal medya kullanıcılarının ana konusu haline geldi. Geçtiğimiz dakikalarda ise bombayı kimseye sürpriz olmayan bir isim patlattı! Demet Akalın, Instagram kanalındaki takipçilerine düğünde gelin hanıma ne taktığını açıkladı, Somer Şef'in ne taktığını da ifşaladı!

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Dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dün gece nihayet evlendi! Uzun süredir beklenen düğünün haberini, düğüne yalnızca bir hafta kala almıştık.

Dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dün gece nihayet evlendi! Uzun süredir beklenen düğünün haberini, düğüne yalnızca bir hafta kala almıştık.

Önce Marmaris'te bir restoranda olacağı açıklanan düğün son dakika kararıyla Esma Sultan Yalısı'na taşındı, pek de görkemli oldu! Ünlülerin akın ettiği gecede siyah giyme kuralı ve sosyal medya yasağı vardı. Siyah kuralına uyuldu da sosyal medya yasağını sallayan pek olmadı!

Önce Marmaris'te bir restoranda olacağı açıklanan düğün son dakika kararıyla Esma Sultan Yalısı'na taşındı, pek de görkemli oldu! Ünlülerin akın ettiği gecede siyah giyme kuralı ve sosyal medya yasağı vardı. Siyah kuralına uyuldu da sosyal medya yasağını sallayan pek olmadı!

İçeriden sızan bir video aracılığıyla Acun Ilıcalı'nın bütün geceyi Çağla'sını mutlu etmek için yaptığını açıkladığı duygusal anları görmüştük hatta. Detaylar bu içeriğimizde mevcut:

Düğün konusu bitmek bilmedi. Herkesin hala gündeminde olan geceye dair bir ifşa da geçtiğimiz saatlerde Demet Akalın'dan geldi!

Düğün konusu bitmek bilmedi. Herkesin hala gündeminde olan geceye dair bir ifşa da geçtiğimiz saatlerde Demet Akalın'dan geldi!

'Şaşırdınız mı?' derseniz, hiç şaşırmadık! Zaten böyle bir ifşa gelse gelse ancak Demo'dan gelirdi!

Demet Akalın, bayıldığı MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile after parti öncesi ayaküstü sohbet etmişti hatırlarsanız. Sanıyoruz ki bu "takı" detayını da o sırada konuştu kendisi... Ve ifşalamaya karar verdi! 😂

Demet Akalın, bayıldığı MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile after parti öncesi ayaküstü sohbet etmişti hatırlarsanız. Sanıyoruz ki bu "takı" detayını da o sırada konuştu kendisi... Ve ifşalamaya karar verdi! 😂

Instagram hesabındaki ücretli abonelik kanalında düğünden detaylar vermeye başlayan Demo, önce gelin hanım Çağla Altunkaya'ya Tiffany küpeler aldığını duyurdu.

Instagram hesabındaki ücretli abonelik kanalında düğünden detaylar vermeye başlayan Demo, önce gelin hanım Çağla Altunkaya'ya Tiffany küpeler aldığını duyurdu.
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Sonra da Somer Sivrioğlu'nun gelin hanıma hediyesini ifşaladı! Elindeki torbadan da belli olduğu üzere Somer Şef'in de Çağla Altunkaya'ya Cartier taktığı ortaya çıktı!

Sonra da Somer Sivrioğlu'nun gelin hanıma hediyesini ifşaladı! Elindeki torbadan da belli olduğu üzere Somer Şef'in de Çağla Altunkaya'ya Cartier taktığı ortaya çıktı!

Valla Allah bereket versin! Bize anca çeyrek var, yarımlara bile hasretiz! 🙈

Valla Allah bereket versin! Bize anca çeyrek var, yarımlara bile hasretiz! 🙈

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