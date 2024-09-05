Demo Yine Yaptı Yapacağını: Somer Şef'in ve Kendisinin Gelin Hanım Çağla Altunkaya'ya Ne Taktığını İfşaladı!

Yılın düğününden haberler bitmek bilmedi! Dün akşam saatlerinde başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın mutlu günü, tüm sosyal medya kullanıcılarının ana konusu haline geldi. Geçtiğimiz dakikalarda ise bombayı kimseye sürpriz olmayan bir isim patlattı! Demet Akalın, Instagram kanalındaki takipçilerine düğünde gelin hanıma ne taktığını açıkladı, Somer Şef'in ne taktığını da ifşaladı!