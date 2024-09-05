Burcu Esmersoy, Çağla Altunkaya'nın Acun'la Düğün Fotoğrafındaki Neşesine Yapılan Yorumu Beğenmiş Bulundu!
Burcu Esmersoy, Çağla Altunkaya'nın Acun'la Düğün Fotoğrafındaki Neşesine Yapılan Yorumu Beğenmiş Bulundu!
Geçtiğimiz gün, yılın düğünü gerçekleşti ve dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı'yla Çağla Altunkaya 'sonsuza dek evet' dedi. Birçok ünlü isim düğündeydi, bir de orada olmayanlar ve olamayanlar vardı. Davetliler arasında olmayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde Çağla'nın düğün neşesine yapılan bir yorumu beğenmiş bulundu. Bilemiyoruz, belki de yanlışlıkla oldu... 🙈
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Dört buçuk yıldan uzun bir süredir beraber olan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dün gece görkemli mi görkemli bir düğünle evlendi.
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Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğünün her bir detayı, özellikle de siyah giymenin mecburi olduğu after partisi büyük olay oldu. Sosyal medya yasağı vardı ama yasağı delenler de oldu, o ayrı!
Ve gelelim konuya! Düğüne katılan çoktu ve her yer ünlü kaynıyordu evet ama davet edilmeyenler ya da edilse de katılamayanlar da oldu. Burcu Esmersoy hangi kategorideydi bilmiyoruz fakat düğünde değildi.
Düğüne gidemeyen Hadise ve Seda Sayan'ın aksine herhangi bir tebrik mesajı paylaşmayan Burcu Esmersoy, Çağla Altunkaya'nın Acun'la fotoğrafındaki neşesine yapılan bir yoruma beğeni bırakmış bulundu 🙈
@blogyagmuru3'ün ifşaladığı beğeni yanlışlıkla mı oldu, eli mi çarptı bilemiyoruz! Belki de hiç farkında bile değildir, belli mi olur?
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