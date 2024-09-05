Burcu Esmersoy, Çağla Altunkaya'nın Acun'la Düğün Fotoğrafındaki Neşesine Yapılan Yorumu Beğenmiş Bulundu!

Geçtiğimiz gün, yılın düğünü gerçekleşti ve dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı'yla Çağla Altunkaya 'sonsuza dek evet' dedi. Birçok ünlü isim düğündeydi, bir de orada olmayanlar ve olamayanlar vardı. Davetliler arasında olmayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde Çağla'nın düğün neşesine yapılan bir yorumu beğenmiş bulundu. Bilemiyoruz, belki de yanlışlıkla oldu... 🙈