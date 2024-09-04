Acun Ilıcalı'nın Düğününün Çıkışında Çiçek Satan Çocuğa "No Money" Diyen Jose Mourinho Fena Gümletti!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çıkışta kendisine çiçek satmayan çocuğu 'no money' diyerek geri çevirdi... Sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesi de an meselesi oldu tabii! 🙈