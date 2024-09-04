Acun Ilıcalı'nın Düğününün Çıkışında Çiçek Satan Çocuğa "No Money" Diyen Jose Mourinho Fena Gümletti!
Acun Ilıcalı'nın Düğününün Çıkışında Çiçek Satan Çocuğa "No Money" Diyen Jose Mourinho Fena Gümletti!
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çıkışta kendisine çiçek satmayan çocuğu 'no money' diyerek geri çevirdi... Sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesi de an meselesi oldu tabii! 🙈
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Dört buçuk yılı aşkın zamandır beraber olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi!
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Başladığı andan itibaren her detayı olay olan gece, magazinin gündemine bomba gibi oturdu. Tüm sosyal medya bunu konuşurken, aklınıza gelebilecek tüm ünlüler de bu düğündeydi.
O isimlerin arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da vardı! Jose Mourinho'nun düğün çıkışında çiçek satan çocukla arasında geçen diyalog, en az düğün kadar dikkat çekti! 😂
Jose Mourinho, çiçek satmak isteyen minik oğlana "No money" açıklamasında bulundu, arabasına bindi ve mekanı terk etti...
Mourinho'nun bu açıklaması normal karşılanmadı tabii! İş goygoya döndü 😂 Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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