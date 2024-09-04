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Eski Eş Sinem Ayyıldız'dan Onur Atilla'yla Bir Araya Gelmesini Yadırgayan Kullanıcıya Zehir Zemberek Cevap!

Eski Eş Sinem Ayyıldız'dan Onur Atilla'yla Bir Araya Gelmesini Yadırgayan Kullanıcıya Zehir Zemberek Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 00:11

Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez'le yaşadığı aşkla tepki çeken ve magazin gündemine de bomba gibi oturan Onur Atilla, Nez'le kısa süren aşkı bittikten hemen sonra oğlu ve eski eşiyle paylaşım yapınca kafa karıştırmıştı. Eski eş Sinem Ayyıldız, bu bir araya gelişi yadırgayan sosyal medya kullanıcısına Onur Atilla'ya zehir zemberek bir gönderme yaparak cevap verdi...

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Güldür Güldür'den tanıdığımız Onur Atilla, 22 Haziran'da iki çocuğunun annesi, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurmuş, oldukça mutlu gözüken bu çiftten gelen haber hepimizi şaşırtmıştı.

Güldür Güldür'den tanıdığımız Onur Atilla, 22 Haziran'da iki çocuğunun annesi, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurmuş, oldukça mutlu gözüken bu çiftten gelen haber hepimizi şaşırtmıştı.

Asıl olay ise Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra Nez'le aşk yaşadığını duyurunca koptu! Aşkın boşanmadan hemen sonra başlaması meseleye "ihanet" dedikodularının karışmasına sebep oldu tabii.

Asıl olay ise Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra Nez'le aşk yaşadığını duyurunca koptu! Aşkın boşanmadan hemen sonra başlaması meseleye "ihanet" dedikodularının karışmasına sebep oldu tabii.

"Evliliği Nez bitirdi" yorumları peş peşe sıralanırken Onur Atilla ve Nez, konuya sert tepki göstererek ihanet iddialarını yalanlamıştı. Fakat Sinem Ayyıldız'ın tepkisi ihaneti doğrular nitelikteydi.

"Evliliği Nez bitirdi" yorumları peş peşe sıralanırken Onur Atilla ve Nez, konuya sert tepki göstererek ihanet iddialarını yalanlamıştı. Fakat Sinem Ayyıldız'ın tepkisi ihaneti doğrular nitelikteydi.

Ayyıldız, 'Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu.' açıklamasında bulunmuştu.

Aşağı yukarı iki buçuk ayı et ve tırnak gibi, birbirlerinden bir an ayrılmadan geçiren Onur Atilla ve Nez'in yıldırım aşkı kısa sürdü. İkili, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu.

Aşağı yukarı iki buçuk ayı et ve tırnak gibi, birbirlerinden bir an ayrılmadan geçiren Onur Atilla ve Nez'in yıldırım aşkı kısa sürdü. İkili, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu.

Sinem Ayyıldız'dan manidar bir beğeni gelmişti... Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nez'den ayrıldıktan hemen sonra eski eşi Sinem Ayyıldız ve oğluyla bir araya gelen Onur Atilla, oğlunun ilk gününden bir aile fotoğrafı paylaşınca işler iyice karışmıştı. Onur Atilla'nın bu paylaşımı, "araları düzeldi mi?" sorularını beraberinde getirmişti.

Nez'den ayrıldıktan hemen sonra eski eşi Sinem Ayyıldız ve oğluyla bir araya gelen Onur Atilla, oğlunun ilk gününden bir aile fotoğrafı paylaşınca işler iyice karışmıştı. Onur Atilla'nın bu paylaşımı, "araları düzeldi mi?" sorularını beraberinde getirmişti.

O meselenin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Oğulları için bir araya gelen eski eşleri yadırgayanlar da oldu oldukça medeni bulanlar da. Fakat özellikle bir yorum vardı ki Sinem Ayyıldız o yoruma verdiği cevapla hem Onur Atilla'yı yerin dibine soktu hem de kullanıcıya ders verdi.

Oğulları için bir araya gelen eski eşleri yadırgayanlar da oldu oldukça medeni bulanlar da. Fakat özellikle bir yorum vardı ki Sinem Ayyıldız o yoruma verdiği cevapla hem Onur Atilla'yı yerin dibine soktu hem de kullanıcıya ders verdi.

Biz şöyle bırakalım, yorumu da siz yapın! "Nefret bile edemediğiniz noktada o kişiyi değersizleştirmiş oluyorsunuz" cümlesi bize bir tık koydu... Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Biz şöyle bırakalım, yorumu da siz yapın! "Nefret bile edemediğiniz noktada o kişiyi değersizleştirmiş oluyorsunuz" cümlesi bize bir tık koydu... Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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