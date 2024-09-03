İhanet İddiasıyla Boşanan Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız Oğullarının Okul Gününde İlk Kez Bir Araya Geldi!
İhanet İddiasıyla Boşanan Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız Oğullarının Okul Gününde İlk Kez Bir Araya Geldi!
Şarkıcı Nez'le ilişkisini noktalayan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz aylarda boşandığını sosyal medyadan duyurduğu eşi Sinem Ayyıldız'la ilk kez bir araya geldi. Okula başlayan oğulları için yan yana poz veren ikili kısa sürede gündem oldu.
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Ekranların popüler programlarından Güldür Güldür Show ekibinin kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu fark ettiyseniz.
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Bunda, bir yıl içinde tam 45 kilo vererek bambaşka birine dönüşmesinin etkisi de olsa da asıl konu çok başka tabii.
İç ısıtan aile hayatıyla da tanıdığımız ünlü oyuncu, 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Sinem Ayyıldız'la boşandığını Instagram hesabından duyurması herkesi şoke etmişti.
Boşanmanın üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra şarkıcı Nez'le samimi pozlar paylaşarak ortalığı daha da hareketlendiren Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açması ayrı bir gündem olmuştu.
"Ben bu mecraların kadını değilim. Süreç kendi adaletiyle ilerlerken beni durumlardan ayrı tutmalarını rica ediyorum. Her şey yeterince çirkin" diyerek ortada bir ihanet olduğunu söyleyen Ayyıldız'ın sözleri Nez'i fena kızdırmıştı.
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10 yıllık hayat arkadaşından boşanır boşanmaz yeni aşkla gündem olan Atilla'nın Nez'le olan birlikteli de çok uzun ömürlü olmadı.
Tüm yaşanan kaosların ardından ikili cephesinde yeni bir şeyler olacak mı diye beklerken eski eşler uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldi.
Okula başlayan oğulları Kemal için boşandığı eşi Onur Atilla'yla yan yana gelen Sinem Ayyıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" notunu düştü.
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