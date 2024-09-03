Hayko Cepkin'den "Türkiye'de Ermeni Olmak" Paylaşımında Fotoğrafını Kullanan Kişiye Kapak Gibi Cevap!

Dillerden düşmeyen şarkıları kadar doğal halleriyle de büyük beğeni toplayan Hayko Cepkin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla öne çıktı. Bir X (Twitter) kullanıcısının 'Türkiye'de Ermeni olmak' diyerek yaptığı paylaşımında kendi fotoğrafını gören Hayko'dan gelen cevap destek topladı.