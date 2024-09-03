Klon Olabilir mi? Dergiye Poz Veren Ayça Ayşin Turan Kısa Saçlı Haliyle Adeta Ezgi Mola'ya Dönüştü!

Klon Olabilir mi? Dergiye Poz Veren Ayça Ayşin Turan Kısa Saçlı Haliyle Adeta Ezgi Mola'ya Dönüştü!
Klon Olabilir mi? Dergiye Poz Veren Ayça Ayşin Turan Kısa Saçlı Haliyle Adeta Ezgi Mola'ya Dönüştü!
Son olarak Kader Bağları dizisiyle ekranlara gelen Ayça Ayşin Turan bir derginin kapağı için verdiği pozla gündem oldu. Kısa saçlı haliyle adeta Ezgi Mola'nın ikizine dönüşen ünlü oyuncu kullanıcıların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altınsoylar dizisiyle ilk kez bir yapımda başrol olarak izlediğimiz Ayça Ayşin Turan performansıyla kısa sürede adını geniş çapta duyuran isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonraları "Meryem", "Zemheri", "Arıza" ve "Ada Masalı" gibi dizilerle kariyerinde yükseliş yaşadıkça popülerliğini de arttırdı.
Bunların yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da manşetlerde adını görmeye başladığımız Turan sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye başladı desek yeridir.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde "InStyle Türkiye" dergisinin Eylül ayı sayısının kapağı için kamera karşısına geçti. Turan'ın kısa saçlı haliyse dikkatlerden kaçacak gibi değildi.
Bu haliyle, oyunculuğu ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Ezgi Mola'nın kısa saçlı haline benzetilen Ayça Ayşe Turan kullanıcıların da diline düşmekten kurtulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın