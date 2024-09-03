Üstsüz Poz Vermişti: Dikkat Çekmek İçin Her Yolu Deneyen Şeyma Subaşı Bu Sefer de Poposunu Gösterdi!

Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında üstsüz poz vererek 'dikkat çekmek ne yacağını şaşırdı' dedirten Şeyma Subaşı yine benzer bir paylaşımla çıkageldi. Cilt bakımı yaparken video çeken Subaşı bu sefer de 'gizli' iç çamaşırı şovu yaptı!