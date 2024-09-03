Üstsüz Poz Vermişti: Dikkat Çekmek İçin Her Yolu Deneyen Şeyma Subaşı Bu Sefer de Poposunu Gösterdi!
Üstsüz Poz Vermişti: Dikkat Çekmek İçin Her Yolu Deneyen Şeyma Subaşı Bu Sefer de Poposunu Gösterdi!
Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında üstsüz poz vererek 'dikkat çekmek ne yacağını şaşırdı' dedirten Şeyma Subaşı yine benzer bir paylaşımla çıkageldi. Cilt bakımı yaparken video çeken Subaşı bu sefer de 'gizli' iç çamaşırı şovu yaptı!
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2009 yılında katıldığı "Var mısın Yok musun?" programıyla hem bizim hem de ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı o dönemden beri gündemimizde biliyorsunuz.
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Evlilikleri kadar boşanmalarıyla da dikkat çeken ünlü fenomen çalkantılı aşk hayatı, lüks yaşamı ve kızıyla beraber dünyanın dört bir yanını gezmesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Her kombiniyle, her açıklamasıyla, her gönderisiyle kısacası her adımıyla apayrı bir olay olan Şeyma Subaşı 2,8 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor.
Aşk ve ilişki dedikoduları bitince geri plana düştüğünü fark etmişçesine adımlar atan ünlü fenomen geçtiğimiz günlerde üstsüz pozlarıyla olay olmuştu.
Paylaşımının bir kesim tarafından tepki çekmesinden sonra böyle bir paylaşım yapması da "kendince açıklama yaptı" diye düşündürttü.
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Şu sıralar Bali'de olan Şeyma Subaşı bu sefer de cilt bakımı için geçtiği ayna karşısında serum sürerken arkasındaki aynayı hesaba katmadı ya da kattı. Bilemiyoruz!
"Bu videodan daha yakın ya da daha doğal olamaz 🤭 Serumlarımı çok 🫶 çok... Gerçekten ilgileniyorum ! 💫✨🌟 🪄"
Şeyma Subaşı'nın bu halleri akıllara Jennifer Lopez'in son paylaşıma eklediği bu kareyi getirdi. Akıllara "ondan esinlendi galiba" düşüncesi gelse de pek de aynısı olmadığı barizdi...
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