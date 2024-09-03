Ece Erken Gülümsediği Pozunda Cinayete Kurban Giden Eşini Öne Süren Bir Kullanıcıya Fena Had Bildirdi!
Ece Erken Gülümsediği Pozunda Cinayete Kurban Giden Eşini Öne Süren Bir Kullanıcıya Fena Had Bildirdi!
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü sunucu Ece Erken son olarak tatilden gülümsediği bir karesini paylaşıp not düştü. Bir kullanıcı da Erken'in cinayete kurban giden eşi üzerinden yapınca ünlü sunucudan tokat gibi cevap gecikmedi!
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Uzun yıllardır çeşitli türden sabah kuşağı programları sunan Ece Erken ekranların en tanıdık siması bildiğiniz üzere.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde kendisine yer bulan ünlü sunucu, Serkan Uçar'la bir senelik evliliğini bitirdikten sonra gönlünü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kaptırmıştı.
Ünlü ikili 28 Haziran 2021 tarihinde sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve aşklarını paylaşmaktan hiç çekinmemişlerdi. Ancak mutlu aile tablosu oldukça acı bir olayla yarım kaldı.
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden biri olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında korkunç bir cinayete kurban gitmişti.
Biricik eşini kaybetmenin verdiği acıyı uzun süre üzerinden atlatamayan Ece Erken duruşma salonunda bayılmış, sunduğu programların canlı yayınlarında gözyaşlarına boğulmuştu.
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Acısını içinde yaşamaya devam ederken 2015'te kucağına aldığı biricik oğlu Eymen'le ilgilenen ünlü sunucu bir süre sonra sosyal medya paylaşımlarına da geri döndü.
Ece Erken son olarak tatilin son demlerinden gülümsediği bir pozunu "Bak Mathilda “insan umursamadığı her şeyin galibidir”🥳" notuyla paylaştı.
Bu poz sonrası bir kullanıcı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eşi üzerinden ünlü sunucuya "Erkek rahmete gittikten sonra mı?" diye tepki gösterdi. Ece Erken'se sessiz kalmayarak "Belki acımı hala yaşıyorum" diyerek had bildirdi.
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