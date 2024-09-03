Ece Erken Gülümsediği Pozunda Cinayete Kurban Giden Eşini Öne Süren Bir Kullanıcıya Fena Had Bildirdi!

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü sunucu Ece Erken son olarak tatilden gülümsediği bir karesini paylaşıp not düştü. Bir kullanıcı da Erken'in cinayete kurban giden eşi üzerinden yapınca ünlü sunucudan tokat gibi cevap gecikmedi!