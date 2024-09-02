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Kesinlikle Bizden Biri: Müge Anlı Geçen Sezondan Kalma Tribini Atınca Kocası Şinasi Hemen Gönül Aldı!

Kesinlikle Bizden Biri: Müge Anlı Geçen Sezondan Kalma Tribini Atınca Kocası Şinasi Hemen Gönül Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.09.2024 - 17:41

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yepyeni bir sezona bomba gibi başladı. Şinasi Yüzbaşıoğlu'na geçtiğimiz sezonun ilk bölümünden kalan tribini atan Anlı'ya kocasından çok hoş bir jest geldi.

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Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in biricik sunucusu Müge Anlı hafta içi sabahlarının vazgeçilmezi oldu.

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in biricik sunucusu Müge Anlı hafta içi sabahlarının vazgeçilmezi oldu.

Başarılarla dolu kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatlerleri üzerine çeken yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, 2022 yılında hayatını İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirmişti.

Başarılarla dolu kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatlerleri üzerine çeken yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, 2022 yılında hayatını İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirmişti.

Şinasioğlu, sezonun bitmesi ve yaz tatilinin başlamasından sonra dinlenirken renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe'yi Lugano maçında destekleyen ünlü gazetecinin yanındaki yerini almıştı.

Şinasioğlu, sezonun bitmesi ve yaz tatilinin başlamasından sonra dinlenirken renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe'yi Lugano maçında destekleyen ünlü gazetecinin yanındaki yerini almıştı.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

Birlikte yan yana pek fazla görüntü vermeyen Müge Anlı eşinin terfi aldığı anlarında da tüm gururuyla gülümsemişti.

Birlikte yan yana pek fazla görüntü vermeyen Müge Anlı eşinin terfi aldığı anlarında da tüm gururuyla gülümsemişti.

İkilinin Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da içeriğimizde:

Eee, yaz bitti ve ekranlarda hareketlilik yeniden başladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da 2 Eylül Pazartesi itibariyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Eee, yaz bitti ve ekranlarda hareketlilik yeniden başladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da 2 Eylül Pazartesi itibariyle sevenlerinin karşısına çıktı.
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Yeni sezonundan pek çok çiçekle donatılan stüdyoda gülücükler saçan Müge Anlı, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde eşine attığı tripten bahsetti.

Yeni sezonundan pek çok çiçekle donatılan stüdyoda gülücükler saçan Müge Anlı, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde eşine attığı tripten bahsetti.

O dönem "hayırlı olsun" demek için kısa ve net bir not yazdığı için trip atan Anlı'nın kocası Yüzbaşıoğlu bu bölümde yolladığı çiçeğe bu sefer oldukça romantik bir mesaj iliştirmiş.

O dönem "hayırlı olsun" demek için kısa ve net bir not yazdığı için trip atan Anlı'nın kocası Yüzbaşıoğlu bu bölümde yolladığı çiçeğe bu sefer oldukça romantik bir mesaj iliştirmiş.

"Kocam çiçek göndermiş. Geçen sefer dediğimden herhalde alınmış. O da küser her şeye. Bazen Lokum'a bile küsüyor" diyen Anlı kocacığının notunu okurken kahkahalara boğulup ardından teşekkür etti.

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