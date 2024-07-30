Asalet Akıyor: Fenerbahçe Maçında Boy Gösteren Müge Anlı, Umudu Yok Olan Fenerlileri Umutlandırdı!
Asalet Akıyor: Fenerbahçe Maçında Boy Gösteren Müge Anlı, Umudu Yok Olan Fenerlileri Umutlandırdı!
Yaz tatilinde hasret kaldığımız Müge Anlı, Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Fenerliler, sahadan 2-1 galip ayrılan takımlarının süregelmiş kaybolan ruhu için çözümü Müge Anlı'ya başvurmakta buldu! 😂
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ATV'nin incisi, senelerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kalbimizi fetheden yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, şimdilerde sezon arasında tatilin keyfini çıkarıyor!
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2022'de İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın tatilde olmasını bekliyor olabilirsiniz...
Fakat geçtiğimiz saatlerde oynanan Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi kendisi!
Üstünden buram buram asalet akan Müge Anlı, eşiyle beraber tribünlerdeydi. Müge Anlı'yı Fenerbahçe formasıyla takımının yanında gören sosyal medya kullanıcıları da duramadı tabii!
Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde turunu atlayıp Lille ile eşleşti, herkesi de sevindirdi. Fakat Fenerlileri bilirsiniz, takımlarını hep daha iyi görmek isterler... Çözümü Müge Anlı'da aradılar bu sefer de!
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