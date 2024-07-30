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Asalet Akıyor: Fenerbahçe Maçında Boy Gösteren Müge Anlı, Umudu Yok Olan Fenerlileri Umutlandırdı!

Asalet Akıyor: Fenerbahçe Maçında Boy Gösteren Müge Anlı, Umudu Yok Olan Fenerlileri Umutlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 22:50

Yaz tatilinde hasret kaldığımız Müge Anlı, Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Fenerliler, sahadan 2-1 galip ayrılan takımlarının süregelmiş kaybolan ruhu için çözümü Müge Anlı'ya başvurmakta buldu! 😂

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ATV'nin incisi, senelerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kalbimizi fetheden yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, şimdilerde sezon arasında tatilin keyfini çıkarıyor!

ATV'nin incisi, senelerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kalbimizi fetheden yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, şimdilerde sezon arasında tatilin keyfini çıkarıyor!

2022'de İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın tatilde olmasını bekliyor olabilirsiniz...

2022'de İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın tatilde olmasını bekliyor olabilirsiniz...

Fakat geçtiğimiz saatlerde oynanan Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi kendisi!

Fakat geçtiğimiz saatlerde oynanan Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi kendisi!

Üstünden buram buram asalet akan Müge Anlı, eşiyle beraber tribünlerdeydi. Müge Anlı'yı Fenerbahçe formasıyla takımının yanında gören sosyal medya kullanıcıları da duramadı tabii!

Üstünden buram buram asalet akan Müge Anlı, eşiyle beraber tribünlerdeydi. Müge Anlı'yı Fenerbahçe formasıyla takımının yanında gören sosyal medya kullanıcıları da duramadı tabii!

Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde turunu atlayıp Lille ile eşleşti, herkesi de sevindirdi. Fakat Fenerlileri bilirsiniz, takımlarını hep daha iyi görmek isterler... Çözümü Müge Anlı'da aradılar bu sefer de!

Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde turunu atlayıp Lille ile eşleşti, herkesi de sevindirdi. Fakat Fenerlileri bilirsiniz, takımlarını hep daha iyi görmek isterler... Çözümü Müge Anlı'da aradılar bu sefer de!
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