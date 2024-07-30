Milyonluk Yüzüğü ve Adriana Lima'nın Kızlarıyla Gezen Çağla Altunkaya'ya Acun Ilıcalı'yla Evlilik Sorusu!
Milyonluk Yüzüğü ve Adriana Lima'nın Kızlarıyla Gezen Çağla Altunkaya'ya Acun Ilıcalı'yla Evlilik Sorusu!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/acun-ilic...
Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya, hem milyonluk yüzüğü hem de evlilik soruların verdiği kaçamak cevapla gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 9 yıllık serüvenini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 yıldır aşk yaşayan ikili, ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar vesilesiyle birçok anlarına tanıklık ettik fakat daha öncekiler kadar medyatik bir aşk olmadı bu.
Belki denk gelmişsinizdir, ilişkisini "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum." sözleriyle tarif eden Acun Ilıcalı'nın 2023 Temmuz'da Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi iddia edilmişti.
O zamandan bu yana evliliğe dair hiçbir adım atılmadı ama Çağla Altunkaya ne zaman görüntülense, sağ elindeki koca pırlanta yüzükle dikkat çekti.
Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin tarafından Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülendi. Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişe çıkan Altunkaya yine yüzüğüyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Acun Ilıcalı'yla evlilik ne zaman?" sorularına ise kaçamak bir cevap verdi. Altunkaya "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek sevmiyorum" dedi ve konuyu yine kapattı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın